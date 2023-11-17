МЧС: за сутки границу сектора Газа с Египтом пересекли 200 россиян

МЧС России сообщило, что сегодня, 17 ноября, из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом перешли 200 россиян и членов их семей. Согласно сообщению, всего из зоны конфликта эвакуировано более 500 человек, 288 из которых прибыли в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

15 ноября МЧС сообщило о 88 россиянах и 43 белорусах, перешедших границу сектора Газа. Тогда ведомство отмечало, что всего из зоны конфликта эвакуированы 297 человек, 168 из которых уже доставлены в Россию. Ведомство не уточнило, входят ли в общее число эвакуированных белорусские граждане.

12 ноября из сектора Газа была эвакуирована первая группа россиян из 70 человек. 14 ноября из региона были эвакуированы еще 98 человек, на следующий день они прилетели в Россию. Дипмиссия РФ в Палестине в октябре говорила, что в секторе Газа эвакуации ожидают более 500 человек. Позднее представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что среди них 300 несовершеннолетних.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Полина Мотызлевская