Из Газы начали выпускать иностранцев

Впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» сотни владельцев иностранных паспортов смогли покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Предполагается, что эвакуация иностранцев и палестинцев с двойным гражданством будет продолжена. На египетскую территорию также были перевезены первые раненые. Большую часть из них разместили в полевом госпитале, который был развернут Египтом в районе КПП. Международные организации продолжают бить тревогу в связи с ситуацией в секторе. В свою очередь, в Израиле подчеркивают, что именно «Хамас» провоцирует гуманитарную катастрофу в Газе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые с начала войны между Израилем и «Хамасом» сотни иностранцев и палестинцев с двойным гражданством смогли покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом

Фото: Abed Rahim Khatib / Anadolu / AFP Впервые с начала войны между Израилем и «Хамасом» сотни иностранцев и палестинцев с двойным гражданством смогли покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом

Фото: Abed Rahim Khatib / Anadolu / AFP

Сотни владельцев иностранных паспортов и десятки раненых палестинцев смогли покинуть в среду сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Это первый случай эвакуации из сектора за более чем три недели войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Соглашение между Египтом, Израилем и «Хамасом» достигнуто при посредничестве Катара.

Пока, по данным агентства Reuters, оно предполагает эвакуацию 81 раненого и 500 владельцев иностранных паспортов, хотя число желающих покинуть сектор гораздо выше — среди них и около 300 россиян. Правда, граждане РФ в списки тех, кто может в первую очередь покинуть сектор Газа, не вошли. Зато там оказались граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в списки внесены сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций из ряда стран Запада, а также Африки и Азии. В МИД РФ сообщили, что продолжают работать над вопросом эвакуации российских граждан.

Согласно информации египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», в первый день через КПП «Рафах» Газу покинули около 400 человек, имеющие двойное гражданство, а также 45 раненых палестинцев.

В обратном направлении — из Египта в сектор Газа — въехали 55 грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, что война между «Хамасом» и Израилем началась 7 октября с нападения палестинских боевиков на израильскую территорию. В результате погибли около 1,4 тыс. человек, тысячи получили ранения, около 230 человек были взяты в заложники и увезены в сектор Газа. В ответ Израиль стал наносить удары по сектору. 27 октября израильские военные начали наземную часть операции. После ввода сухопутных сил в сектор Газа погибли 16 израильских военных. Об этом сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля. Со своей стороны, Минздрав Палестины сообщает, что число погибших палестинцев в секторе Газа за более чем три недели войны превысило 8,7 тыс. человек.

Одновременно международные организации сообщают о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. С первого дня войны Израиль полностью заблокировал поступление туда топлива, электричества и воды. Такого не случалось ни разу за все предыдущие эскалации между «Хамасом» и Израилем. Но после событий 7 октября власти еврейского государства заявили, что намерены полностью уничтожить это палестинское движение и его военную инфраструктуру.

Изначально израильские власти полностью отказывались от гуманитарного содействия населению сектора Газа до тех пор, пока «Хамас» не освободит всех заложников.

Однако под давлением международного сообщества, в том числе по просьбе США, Израиль согласился возобновить доступ воды по двум трубопроводам.

Они идут на юг сектора Газа, куда переместилось свыше миллиона палестинцев из северных районов, где идут бои. Израиль обещал, что южная зона будет безопасна. Всего в секторе проживают свыше 2,3 млн человек.

21 октября благодаря достигнутой договоренности между Израилем и Египтом через КПП «Рафах» в сектор Газа начали въезжать грузовики с гуманитарным грузом. До этой недели в среднем в день проходило около 20 машин. Два последних дня — больше 50 ежедневно. Это помощь, которая направляется в Египет из десятка стран,— по каналам как структур ООН, так и отдельных благотворительных организаций. Весь груз собирается египетской стороной и на грузовиках отправляется на КПП «Ницаним» между Египтом и Израилем, где проходит досмотр израильской стороной. Затем грузовики идут в сторону Рафаха и входят в сектор Газа.

Груз получает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В школах и других зданиях, принадлежащих агентству в секторе Газа, сейчас разместились около 670 тыс. беженцев. «Еще до этого конфликта мы готовились к разным чрезвычайным ситуациям, например, принять в наших убежищах около 250 тыс. человек, но мы не были готовы к 670 тыс.»,— рассказала “Ъ” официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай. По ее словам, полученную помощь БАПОР распределяет в первую очередь в своих убежищах на юге и в центре сектора Газа, а муку направляет в пекарни.

«Помощь начала поступать, но количество грузовиков, которое попадает в Газу, еще очень маленькое. Многие из перемещенных лиц получают из еды только один кусок хлеба в день. Не хватает доступа к воде, еде, лекарствам»,— заявила госпожа Альрифай.

Она также напомнила, что и до войны в продовольственной помощи БАПОР в секторе нуждалось 60–70% населения, но тогда в Газу проходили 500 грузовиков в день, а сейчас, когда ситуация в разы хуже,— на порядок меньше. «Мы подтверждаем, что ситуация в Газе катастрофическая»,— подчеркнула собеседница “Ъ”.

О катастрофе говорят и в Международном комитете Красного Креста. В пресс-службе организации со ссылкой на своих сотрудников, которые работают в секторе Газа, рассказали “Ъ”, что больницы и медицинские центры «уже несколько недель работают без перерыва в ужасающих условиях». «Врачи не знают, выжили ли члены их собственных семьей. Не хватает медикаментов, оборудования и персонала… Наши команды на местах в Газе посетили больницы в северном районе. То, что они описывают,— это смерть, разрушение и перемещение людей в ошеломляющих масштабах. Люди спят на лестничных клетках больниц. Тысячам людей больше некуда идти, и они ищут убежища в госпиталях. Наши коллеги чувствовали, как стены зданий дрожат от взрывов, и люди переживают это день за днем»,— рассказали в МККК. «Тысячи семей в секторе Газа лишены крова и имеют ограниченный доступ к еде и воде. На восстановление разрушенных домов и жизненно важной инфраструктуры потребуются годы. То, что мы видим сегодня, несопоставимо с тем, чему мы были свидетелями в прошлом, с точки зрения уровня разрушений, отчаяния и остроты потребностей»,— подчеркнули в МККК.

Что касается погибших в секторе Газа, то в МККК заявили, что опираются на открытые данные и считают преждевременным подведение каких-либо итогов, так как много людей находится под завалами. БАПОР ответило, что в ООН используют цифры Минздрава Палестины. «По опыту предыдущих конфликтов, эти данные чаще всего корректны, хотя иногда бывает небольшое несоответствие»,— сказала Тамара Альрифай. Она также подтвердила “Ъ” гибель 68 сотрудников БАПОР в секторе Газа. «Это самое большое число сотрудников агентства, погибших в конфликте за такой короткий промежуток времени»,— подчеркнула она.

В то же время высокопоставленный источник “Ъ” в израильских силах безопасности, говоря о гуманитарной ситуации в секторе Газа, признал, что она непростая, но подчеркнул: во многом она спровоцирована «Хамасом». «Мы очень внимательно отслеживаем, что происходит в секторе Газа и каковы потребности населения»,— сказал он. По его словам, у «Хамаса» с самого начала были склады с тоннами еды, а в больницах есть оборудование и лекарства, а также топливо, но боевики сами решают, что и кому распределять. Кроме того, как отметил источник “Ъ”, хамасовцы открыли свои командные пункты в больницах.

Говоря о действиях палестинского движения, собеседник “Ъ” заверил: «Хамас» повредил девять из десяти линий электропередачи, ведущих из Израиля в Газу.

В результате ракетного обстрела «Хамасом» израильской территории был также поврежден один из водопроводов, по которому вода шла в сектор. «Поймите всю абсурдность происходящего. Они намеренно повреждают важную инфраструктуру, в данном случае водопроводы, идущие в Газу, а мы восстанавливаем их и открываем для гражданского населения»,— сказал он. И добавил: «Мы слышали, как руководство больниц в Газе практически с первого дня войны кричало: "У нас заканчивается топливо!" Война идет уже 26 дней. И я не видел еще ни одной больницы, где бы топливо действительно закончилось».

Собеседник “Ъ” также напомнил, что в ходе нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября был атакован единственный КПП, через который шло сообщение между израильской территорией и сектором Газа. Трое сотрудников службы, которая непосредственно координировала переход палестинцев из Газы в Израиль на КПП «Эрез», погибли, а трое были похищены. «Это стало для нас шоком. Через этот КПП в Израиль ежедневно проходили палестинские рабочие, которые могли зарабатывать здесь в несколько раз больше, чем в Газе, проходили грузовики в сектор и оттуда. Но именно КПП "Эрез" первым был атакован палестинцами»,— отметил он.

Остановился источник и на цифрах погибших в секторе Газа, которые распространяет Минздрав Палестины. «Во время войны трудно получать точные цифры, но у нас есть свои оценки»,— сказал он, не став вдаваться в детали. В любом случае, по словам собеседника “Ъ”, в Израиле «не полагаются на цифры Минздрава в Газе»: «Слишком много раньше было ложных сообщений».

Марианна Беленькая, Тель-Авив