Посол Израиля в РФ: «Хамас» прекратил переговоры по освобождению заложников

«Хамас» не выходит на переговоры с Израилем по освобождению заложников. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бен Цви (слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бен Цви (слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас, насколько я сейчас знаю, нет никаких переговоров, ''Хамас'' прекратил это по своей инициативе»,— сказал господин Бен Цви (цитата по ТАСС).

Посол добавил, что состояние заложников до сих пор неизвестно, так как «Хамас» не предоставлял никакой информации о них. Вести переговоры, по его словам, без каких-либо сообщений о количестве пленных и их здоровье «очень сложно».

В интервью «России 24» Александр Бен Цви также прокомментировал блокировку счетов российских граждан в банках Израиля. По его словам, власти страны не могут повлиять на эту ситуацию, поскольку решение о точечных блокировках принимают частные банки.

Накануне газета The Washington Post писала, что «Хамас» предварительно согласен на освобождение не менее 50 пленных женщин и детей. Официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари говорил, что число заложников составляет 239 человек.

Движение «Хамас» захватило более 200 заложников 7 октября во время атаки на Израиль. Среди похищенных есть иностранные граждане, в том числе россияне. 13 ноября военное крыло «Хамаса» заявило о готовности освободить 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Подробнее о ходе конфликта — в тексте «Ъ» «Танки скорой помощи».

Петр Бузлаев