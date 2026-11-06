Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды
Совет директоров ПАО «Роснефть» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 9,44 руб. на акцию. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 12 января.
Решение по дивидендам собрание акционеров примет на внеочередном собрании 23 декабря. Регистрация для участия в нем открыта до 29 ноября.
На эти цели рекомендовано направить не менее 50% консолидированной прибыли по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года. Чистая прибыль «Роснефти» за указанный период составляет 200 млрд руб.