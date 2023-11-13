Военное крыло «Хамаса» объявило о готовности освободить 70 детей и женщин

Представитель военного крыла движения «Хамас» — «Бригады "Аль-Кассама"» — Абу Убайда заявил, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на 5-дневное перемирие. По его словам, соответствующие переговоры сейчас ведутся при посредничестве Катара.

«Враг потребовал освободить 100 женщин и детей, находящихся в заложниках в Газе. Мы сообщили посредникам, что можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, цифра в конце концов может достигнуть 70»,— приводятся слова господина Убайды в официальном Telegram-канале «Бригад "Аль-Кассама"».

По его словам, не все заложники находятся в распоряжении «Хамаса», поэтому с их поиском и последующей передачей израильской стороне возникают сложности. Абу Убайда рассказал, что изначально «Хамас» предлагал обменять женщин и детей, оказавшихся в заложниках, на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. Но сейчас единственным условием движения является «временное прекращение огня и доставка гуманитарной помощи», подчеркнул он. Как подчеркнул Абу Убайда, по его информации, власти Израиля «медлят с этим решением».

10 ноября телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что власти Израиля и руководство «Хамаса» договорились об обмене женщин и детей. Сколько человек решил освободить Израиль, телеканал не сообщил. «Хамас», по словам источника, согласился обменять 100 женщин и детей, которые удерживаются в заложниках с 7 октября. 12 ноября Reuters сообщило о прекращении переговоров об освобождении заложников.

Всего, по данным израильской стороны, «Хамас» удерживает в заложниках более 240 человек. 20 октября сообщалось об освобождении двух американцев, 23 октября — двух израильтян. В тюрьмах Израиля, по словам главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, находятся более 6 тыс. палестинцев.

Александр Кислов