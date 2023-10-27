«Хамас» «более внимательно» относится к запросу об освобождении заложников из РФ

Глава отдела по внешней политике палестинского движения «Хамас», член политбюро Муса Абу Марзук заявил «РИА Новости», что организация относится к запросу России об освобождении заложников с российским гражданством «более положительно и внимательно», чем к другим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии, и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией»,— сказал Муса Абу Марзук в интервью агентству.

При этом член политбюро подчеркнул, что «Хамас» рассматривает заложников в первую очередь как израильтян, а не как граждан тех стран, из которых они прибыли, несмотря на то, что «идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет».

Муса Абу Марзук прибыл в Москву 26 октября. В сообщении МИД России говорилось, что на встрече с ним обсуждались вопросы освобождения заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, а также эвакуации россиян и иностранных граждан. МИД Израиля назвал решение принять «Хамас» в Москве «недостойным шагом» и «легитимацией терроризма». Ведомство призвало «немедленно изгнать террористов». Посольство РФ в Тель-Авиве подчеркнуло, что действия России прежде всего ориентированы на освобождение заложников в секторе Газа.

Израиль сообщил, что в плену у боевиков «Хамаса» находятся 229 заложников. Посол России в Израиле Анатолий Викторов ранее говорил, что граждан РФ, попавших в заложники,— трое.

Как палестинских радикалов расспросили в МИД России о ситуации с заложниками — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Эрдни Кагалтынов