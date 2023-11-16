WP: «Хамас» предварительно согласен на сделку с Израилем по заложникам

Движение «Хамас» предварительно согласно на сделку с Израилем, по которой будут освобождены не менее 50 женщин и детей из 240 заложников, захваченных 7 октября. В обмен на это палестинское движение требует от Израиля выполнить несколько условий, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на арабского дипломата и другие источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad, Reuters Фото: Ammar Awad, Reuters

За освобождение части заложников движение «Хамас» требует от Израиля сделать трех- или пятидневную паузу в боевых действиях в секторе Газа, расширить доступ гуманитарной помощи в анклав и освободить палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Источники газеты сообщили, что стороны могут в очередной раз не договориться. Последняя схема согласована лишь «в общих чертах», сказал арабский дипломат. Ранее стороны обсуждали другое количество заложников и иные условия их освобождения.

Израильская сторона пока не приняла решение о заключении сделки с «Хамасом». Накануне, 15 ноября, власти Израиля отказались комментировать потенциальную сделку.

МИД Израиля отказался выполнять принятую ранее сегодня, 16 ноября, резолюцию Совбеза ООН в части гуманитарных пауз. «Нет места длительным гуманитарным паузам, пока 239 заложников все еще находятся в руках "Хамаса"»,— заявили в министерстве (цитата по The Times of Israel).

Резолюция была поддержана 12 странами и включает семь пунктов, среди которых требование освободить всех заложников, эвакуировать пострадавших детей и их опекунов. Также документ призывает Израиль установить длительную гуманитарную паузу, которая позволит предоставить полный, оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для ООН и гуманитарных организаций.

Израильско-палестинская война началась 7 октября после вторжения группировки «Хамас» на территорию Израиля. В тот день палестинцы захватили около 240 израильских заложников, которые до сих пор не освобождены. По последним данным, в секторе Газа погибло более 11 тыс. человек, в том числе 4650 детей и 3145 женщин. Со стороны Израиля погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

Подробнее — в материале «Танки скорой помощи».

Александра Горошилова