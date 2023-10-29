Число заложников «Хамаса» возросло до 239 человек

В секторе Газа удерживаются не меньше 239 заложников. Уточненные данные представил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Ранее было известно о 230 заложниках.

Израильские военные уведомили семьи похищенных людей. Число заложников не окончательное, так как поступает новая информация. «Это непостижимое число. Среди заложников есть иностранные рабочие, требуется время, чтобы связаться с семьями каждого»,— сказал господин Хагари журналистам (цитата по The Times of Israel).

В число заложников не входят четыре освобожденные ранее женщины. 40 человек числятся пропавшими без вести.

Палестинское движение «Хамас» захватило заложников во время атаки на израильскую территорию 7 октября. Среди похищенных есть иностранные граждане, в том числе россияне. Израиль в ответ на атаку начал военную операцию и, как сообщают международные организации, уже три недели ведет непрекращающиеся бомбардировки сектора Газа. В пятницу, 27 октября, Израиль перешел в сухопутное наступление.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев