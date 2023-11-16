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«Фонтанка»: задержаны два топ-менеджера «Балтики» за мошенничество с брендами

Два топ-менеджера «Балтики» задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщило петербургское издание «Фонтанка». Статус фигурантов и их имена не уточняются, но, как пишет «Фонтанка», «еще один подозреваемый успел выехать за пределы России». Сегодня, 16 ноября, должен состояться суд по избранию меры пресечения.

Как пишет «Фонтанка», в офисе «Балтики» и у ее топ-менеджеров было проведено полтора десятков обысков главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ. Были опрошены сотрудники компании и изъяты документы.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), но позднее дело переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, до указа президента Владимира Путина о передаче долей «Балтики» от Carlsberg во временное управление Росимущества аффилированные с Carlsberg зарубежные структуры получили право на аренду российских брендов «Балтики» на 40 лет. Продукцию под этими брендами производят в том числе за рубежом. По данным следствия, например, один из российских брендов — Zatecky Gus — был оформлен в аренду задним числом, чтобы избежать действия указа президента.

Carlsberg после ввода Россией войск на Украину решил выйти из российского бизнеса и планировал продать «Балтику» группе «Арнест», которая ранее купила российские активы Heineken. О планах по сделке было объявлено в июне. В июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. Объясняя передачу активов Carlsberg и Danone под управление государству, господин Путин сказал, что менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников, граждан России.

В начале октября Carlsberg в ответ на указ президента прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Гендиректор датской пивоваренной компании Якоб Ааруп-Андерсен назвал решение российских властей кражей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Tuborg не сливается из России».

Леонид Уварчев

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