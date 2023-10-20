Tuborg не сливается из России

Попытка датской Carlsberg Group лишить пивоваренную компанию «Балтика» прав на часть брендов столкнулась с противодействием российской компании. «Балтика» в суде хочет признать недействительным односторонний отказ Carlsberg от соглашения о поставках и лицензиях на бренды и пока добилась запрета Роспатенту прекращать права российской компании на такие марки, как Holsten, Kronenbourg и Tuborg. У «Балтики» должны быть технологии и материалы для продолжения выпуска пива под этими брендами, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Пивоваренная компания «Балтика» подала в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на бренды Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Определение опубликовано вечером 19 октября. В рамках дела суд запретил Роспатенту прекращать лицензии «Балтики» на эти марки. Предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября. В «Балтике» иск не комментируют, в датском офисе Carlsberg Group «Ъ» оперативно не ответили.

«Балтика» входит в Carlsberg Group, но с июля текущего года по указу президента РФ Владимира Путина доли датской группы находятся во временном управлении Росимущества (см. «Ъ» от 17 июля). Президентом «Балтики» был назначен ее основатель Таймураз Боллоев. Тогда же в Carlsberg заявляли, что оценят последствия передачи бизнеса «Балтики» Росимуществу и предпримут необходимые ответные шаги.

По имеющимся у «Ъ» данным участников рынка, в 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков, что соответствует второму месту в России после AB InBev Efes.

В начале октября в Carlsberg сообщили, что в ответ на указ президента РФ проинформировали «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, позволяющих производить и продавать продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды. В датской группе отметили, что до апреля 2024 года «Балтика» сможет расходовать уже имеющиеся запасы и материалы. До этого в сентябре «Балтика» обращалась в суд заявлением о запрете Carlsberg инициировать в Дании процесс о расторжении рамочного лицензионного соглашения, а также просила запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды. Но тогда в принятии обеспечительных мер суд отказал (см. «Ъ» от 2 октября).

Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев говорит, что возможность одностороннего отказа от договора зависит от условий, например от существенной задержки в выплате лицензионного вознаграждения. Если условия, когда односторонний отказ от договора возможен, не соблюдались, то такой отказ можно признать недействительным, поясняет он. По словам господина Зуева, пока обеспечительные меры запрещают Роспатенту регистрировать прекращение лицензий, «Балтика» может ссылаться на формальное соблюдение законодательства и продолжать использовать товарные знаки по соответствующим договорам.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что у «Балтики» мог сохраниться доступ к базе рецептов и используемых дрожжей, а это может позволить продолжать производство брендов и без согласия Carlsberg.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отмечает, что Carlsberg известен собственными разработками пивных дрожжей, но, если те уже есть на заводах «Балтики», компания сможет их использовать. По его словам, технологии и рецепты «Балтике» известны, а упаковочные материалы не уникальны.

В середине октября «Балтика» сообщила о возобновлении производства пива под брендом «Балтика 3» с подписью Таймураза Боллоева на этикете. Кроме того, компания подавала в Роспатент заявки на регистрацию новых брендов Branden Bier, Krone Blanche, Darkenbrau и др. Но, отмечает Николай Желагин, «Балтика» очевидно не хочет терять конкурентное преимущество в виде известных марок. Локальные бренды могут поддержать продажи в отдельных регионах, но в целом пивной патриотизм в России не сильно развит, говорит он.

Как следует из картотеки дел, параллельно с новым иском к датской Carlsberg Group «Балтика» подала иски к белорусской компании «Виста БиУай Ко» и структурам Carlsberg в Казахстане и Швеции. В определении суда от 19 октября по иску к «Виста БиУай Ко» (.pdf) сказано, что истец требует признать недействительным действие лицензионного договора. Документы по иску к Carlsberg в Казахстане еще не опубликованы. Игорь Хавский полагает, что «Балтика» может пытаться запретить использовать свои бренды для производства на мощностях Carlsberg в других странах. Источник «Ъ» в отрасли также знает, что «Балтика» выражала озабоченность, что завод в Казахстане может начать поставлять в Россию старые бренды компании.

Анатолий Костырев