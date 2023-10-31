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Коммерсантъ FM
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Гендиректор Carlsberg: российские власти украли наш бизнес

Carlsberg разорвала все отношения со своим российским бизнесом и не согласится на сделку с Москвой, которая позволила бы «придать законный характер захвату активов». Об этом сообщил генеральный директор датской пивоваренной компании Якоб Ааруп-Андерсен.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня Carlsberg Group представила отчет по итогам третьего квартала 2023 года. Согласно документу, выручка группы в июле—сентябре выросла на 0,3% и составила 20,29 млрд датских крон ($2,89 млрд). В отчете Carlsberg Group также объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании «Балтика», которая находится во временном управлении Росимущества. На фоне этого бухгалтерское списание активов достигло почти $1 млрд.

«Мы до сих пор не имеем никакой ясности в отношении нашего российского бизнеса. Взаимодействие с руководством компании "Балтика" и российскими властями очень ограничено. Они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им узаконить это»,— прокомментировал финрезультаты глава Carlsberg (цитата по Reuters).

Carlsberg Group, как и многие другие западные компании, намеревалась покинуть российский рынок и продать принадлежащую ей Baltika Breweries. В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. Однако 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.

3 октября компания Carlsberg сообщила, что прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Она назвала этот шаг ответом на указ президента Владимира Путина, предусматривающий «фактическую национализацию» российских активов Carlsberg.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Tuborg не сливается из России».

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