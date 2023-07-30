Путин объяснил, почему доли Danone и Carlsberg в российских компаниях переданы государству

Новых решений о передаче во временное управление активов недружественных нерезидентов не намечается, а случаи с «Балтикой» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) были особыми. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистами после саммит Россия—Африка. Доли Danone и Carlsberg в российских компаниях переданы государству, поскольку менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников, граждан России, пояснил господин Путин.

«Нет, пока ничего подобного не готовится. А то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции»,— ответил президент на вопрос «Интерфакса».

К тем деловым партнерам, которые не хотят покидать российский рынок, отношение остается дружелюбным, сказал он. «Мы ни у кого ничего не отбираем»,— заявил Владимир Путин, отметив, что это касается и банковского сектора.

Ранее Danone и Carlsberg объявили о намерении сократить присутствие в России. Их доли в российских компаниях были переданы во временное управление Росимуществу в этом месяце.

В марте 2022 года правительство утвердило правила сделок российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных стран. Все они должны быть согласованы профильной правкомиссией. В марте 2023 года контроль перепродаж бывшего иностранного бизнеса был ужесточен.

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Мария Федотова