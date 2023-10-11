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Коммерсантъ FM
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Ставка ударила по машинам с пробегом

Их продажи в сентябре начали снижаться

Рост цен и ставок по кредитам затормозили рынок автомобилей с пробегом в сентябре. Продажи подержанных машин растут в годовом выражении с учетом низкой базы, но не по отношению к летним месяцам. По оценкам участников рынка, по сравнению с августом продажи могли упасть примерно на 10%. Цены увеличиваются с апреля и в годовом выражении к сентябрю в среднем выросли на четверть. Также на рынок негативно влияет падение предложения, в том числе из-за рекордно низкого импорта.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спрос на автомобили с пробегом продолжает рост, но только по отношению к прошлому году: в сентябре по сравнению с августом продажи стагнируют, следует из опроса “Ъ” среди дилеров и классифайдов.

«Если сравнивать с прошлым годом, то, конечно, виден рост продаж, который можно объяснить низкой базой 2022 года,— говорит директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.— Интерес подогрет ожиданием роста цен на фоне ситуации на валютном рынке и увеличения утильсбора». «Прогнозы строить рано, но относительно прошлого года общий рост составляет примерно 20%. На начало октября тренд продолжается, спрос стабилен»,— добавляет директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов.

Однако господин Желобов отмечает и факторы, ограничивающие рынок. Так, по его словам, на реализацию автомобилей с пробегом влияют выросшие кредитные и лизинговые ставки. Кроме того, ввоз автомобилей по параллельному импорту практически сошел на нет из-за курса валют, уточняет дилер. По данным «Автостата», импорт б/у автомобилей в сентябре стал минимальным за год — 17,2 тыс. машин, что втрое меньше июля и вдвое — августа. Там объясняют, что влияние оказал и запрет на ввоз популярных машин из Японии (см. «Ъ-Онлайн» от 28 июля).

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль говорит, что количество проданных автомобилей с пробегом в сентябре в компании сократилось на 4% по сравнению с августом (хотя в сравнении с 2022 годом выросли на 131%). О падении к августу говорят и предварительные данные «Автостата», согласно которым рынок автомобилей с пробегом в сентябре оказался на 10,2% ниже (при росте на 7,7% год к году). По оценке «Автостата», в сентябре было продано 495 тыс. подержанных машин.

Аналитик «Дрома» Александра Новикова добавляет, что «стремительному росту» рынка автомобилей с пробегом в июле—августе способствовали новости о повышении утильсбора и ослабление рубля. «Люди спешили приобрести машины по текущим ценам — спрос вырос на 80% по сравнению с июнем. В сентябре продажи ожидаемо упали — на 10,26% относительно августа»,— заключает она.

По данным «Авито Авто», в сентябре спрос на автомобили с пробегом на платформе вырос на 4,3%, но в сравнении с августом остался примерно на том же уровне. Управляющий директор компании Кирилл Вотяков обращает внимание на рост спроса на автомобили стоимостью выше 2 млн руб. в сентябре «на 79% год к году». Самыми востребованными в этом ценовом сегменте на площадке оказались Mercedes-Benz и BMW. «Средняя цена автомобиля с пробегом в сегменте выросла незначительно относительно общего рынка — на 10% — и составила 3,3 млн руб.»,— отмечает господин Вотяков.

«В сентябре на вторичном рынке начали активно расти цены, и сейчас за автомобиль с пробегом на "Авто.ру" просят почти 1,8 млн руб.»,— говорит руководитель службы клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов. По его словам, именно из-за роста цен продолжает расти доля дорогого сегмента. «Так, в октябре на машины дороже 3 млн руб. приходится 18% всего предложения, год назад он занимал 12%, а в январе 2022 года всего 7%»,— отмечает он.

Средняя цена подержанного легкового автомобиля, по данным «Автостата», в сентябре впервые оказалась выше 1,5 млн руб. Это на 5% больше, чем в августе, и на 23% дороже год к году. В агентстве отмечают, что цены растут с апреля. По данным «Дрома», средняя стоимость подержанного автомобиля за девять месяцев выросла на 25%. Так, Hyundai подорожали более чем на 35%, Kia — на 31%, BMW — на 28%, а Toyota, Mazda и Lada — на 25%.

В то же время предложение на вторичном рынке сократилось относительно прошлого года почти на 20%, говорит Алексей Муханов, хотя и «держится на относительно стабильном уровне с весны». В целом по России в сентябре число объявлений о продаже машин с пробегом «рекордно сократилось — примерно на 23%», подтверждает Денис Мигаль. «Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке увеличилась по стране на 16,7%, до 1,2 млн руб. с начала года»,— отмечает он.

Алексей Муханов также отмечает продолжающийся рост доли дилеров на рынке автомобилей с пробегом: «Сейчас на них приходится почти треть от всего предложения, хотя год назад этот показатель был около 20%». Ряд опрошенных “Ъ” дилеров даже говорят, что их склад рос, несмотря на общую динамику рынка. Так, Николай Баскаков утверждает, что предложение в сегменте продолжает расширяться за счет пользующегося спросом trade-in. А Владимир Желобов говорит о росте склада на 10% относительно конца августа.

Ольга Никитина

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