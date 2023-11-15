Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористической организацией и предрек разочарование Израиля итогами войны с «Хамасом». Также он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разъяснить, владеет ли страна ядерным оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я говорю однозначно: Израиль — террористическое государство»,— сказал турецкий президент, выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития (цитата CNN Turk).

Он подчеркнул, что палестинское движение «Хамас», напротив, легитимная политическая сила. «"Хамас " — это политическая партия, которая победила по итогам выборов»,— сказал президент.

Господин Эрдоган сказал, что Израиль постигнет разочарование итогами израильско-палестинской войны, как ранее Армению в нагорно-карабахском конфликте. Также турецкий президент призвал премьер-министра Израиля признать, что у страны есть ядерное оружие.

Накануне турецкая Генпрокуратура направила в Минюст уголовное дело в отношении израильского премьер-министра. Ведомство требует, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом за геноцид. 4 ноября господин Эрдоган уведомил о прекращении общения с израильским премьер-министром. В тот же день Турция отозвала своего посла из Израиля.

Израильско-палестинская война началась 7 октября после нападения членов группировки «Хамас» на израильскую территорию. Израиль пообещал, что будет продолжать военные действия до полного уничтожения группировки. В результате действий израильской армии на территории анклава погибло более 11 тыс. человек. 5 ноября израильский министр сообщил, что считает возможным сброс ядерной бомбы на территорию сектора Газа. Премьер-министр Израиля отстранил министра в тот же день.

Александра Горошилова