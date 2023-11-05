Нетаньяху отстранил министра, не исключившего сброс ядерной бомбы на сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от заседаний парламента министра Амихая Элияху, передает израильское радио Kan. Ранее господин Элияху сообщил в интервью, что считает возможным сбросить на сектор Газа ядерную бомбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амихая Элияху (в бронежилете на переднем плане)

Фото: @Eliyahu_a Амихая Элияху (в бронежилете на переднем плане)

Фото: @Eliyahu_a

«Слова министра Амихая Элияху не соответствуют действительности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред тем, кто не вовлечен, и мы будем продолжать делать это до победы»,— сказал господин Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал слова о ядерной бомбе. «Хорошо, что это не те люди, которые ответственны за безопасность Израиля»,— сказал министр обороны.

Ранее министр Амихай Элияху сказал в интервью, что использование ядерной бомбы в секторе Газа — это один из вариантов ведения войны. На вопрос о рисках использования ядерной бомбы для заложников из Израиля господин Элияху ответил, «что война имеет свою цену». Позже министр написал в своем аккаунте Х, что его слова были метафорой.

Александра Горошилова