Эрдоган заявил об отказе от контактов с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает общение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы вычеркнули его»,— сказал президент журналистам (цитата по Al Arabiya).

28 октября в Стамбуле прошел митинг в поддержку сектора Газа, организованный правящей в Турции Партией справедливости и развития. На митинге перед 1,5-миллионной толпой выступил президент Турции.

Среди прочего господин Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником. Он заявил, что народ сектора Газа хотят истребить голодом, отсутствием воды и топлива. Господин Эрдоган также назвал Израиль оккупантом и в очередной раз отметил, что палестинское движение «Хамас» не является террористической группировкой.

После этого Израиль отозвал всех своих диппредставителей из Турции, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений. Сегодня, 4 ноября, Турция также объявила об отзыве посла из Израиля Шакира Озкана Торунлара для консультаций.

Подробнее о международном давлении на Израиль на фоне войны в секторе Газа — в материале «США и “Хезболла” обменялись угрозами».

Эрдни Кагалтынов