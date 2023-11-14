Турецкие адвокаты просят Минюст подать в МУС иск к Нетаньяху, обвинив его в геноциде

Трое адвокатов подали иск в Международный уголовный суд (МУС) через Министерство юстиции Турции к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Адвокаты обвиняют его в геноциде и военных преступлениях. Иск состоит из 23 страниц, сообщил один из адвокатов и бывший депутат правящей Партии справедливости и развития Турции Метин Кюлюнк в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает общение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В тот же день Турция отозвала из Израиля своего посла. До этого МИД Израиля отозвал из Турции всех израильских дипломатических представителей.

28 октября в Стамбуле прошел митинг в поддержку сектора Газа, организованный правящей в Турции Партией справедливости и развития. Президент Турции, выступавший на митинге, заявил, что на него пришли 1,5 млн человек.

Эрдни Кагалтынов