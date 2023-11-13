Минздрав: среди эвакуированных из Газы россиян — беременная и 27 детей
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ осмотрели 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету из Каира в Москву, сообщили в министерстве.
В полете их будут сопровождать медики. По данным ведомства, в числе эвакуированных — одна беременная женщина на позднем сроке, а также 27 детей, пятеро из которых — в возрасте до трех лет, самый маленький — трехмесячный младенец, передает «Интерфакс».
Эвакуацию иностранцев из Газы проводят через КПП «Рафах» на границе с Египтом, ее организовали на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев через КПП начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября. Россияне также есть в списках на эвакуацию сегодня, 13 ноября.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».