Более 400 иностранцев включены в списки на сегодняшнюю эвакуацию из Газы
В списки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом сегодня, 13 ноября, включен 421 иностранец и обладатель двойного гражданства, сообщил ТАСС со ссылкой на погранслужбу анклава. Выезд разрешен, в частности, гражданам Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, России, США и Швеции.
Эвакуацию проводят на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», которая длится с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев через КПП «Рафах» начали 1 ноября. Планировалось, что 10 ноября из анклава смогут выехать первые россияне, но эвакуацию отложили. Первая группа россиян была эвакуирована из сектора Газа 12 ноября.
О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».