СМИ: сектор Газа сегодня покинут первые 85 россиян
Россиян впервые включили в список на выезд через КПП «Рафах»
Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, покинут территорию анклава через КПП «Рафах» сегодня, 10 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный портал Rafah Online.
По данным Управления погранпереходов сектора Газа, россиян включили в список на эвакуацию. Всем эвакуируемым иностранцам следует прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 по мск).
С 7 октября продолжается война Израиля с палестинским движением «Хамас». 1 ноября впервые с начала военных действий через КПП «Рафах» выпустили 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством. По состоянию на конец октября эвакуацию из сектора Газа ожидали более 500 россиян, в их числе — около 300 несовершеннолетних. Кремль утверждал, что российские дипломаты «осуществляют определенные контакты» по этой теме. Вчера, 9 ноября, МИД РФ назвал недопустимо долгим срок согласования эвакуации россиян из Газы.
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