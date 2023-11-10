СМИ: сектор Газа сегодня покинут первые 85 россиян

Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, покинут территорию анклава через КПП «Рафах» сегодня, 10 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный портал Rafah Online.

По данным Управления погранпереходов сектора Газа, россиян включили в список на эвакуацию. Всем эвакуируемым иностранцам следует прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 по мск).

С 7 октября продолжается война Израиля с палестинским движением «Хамас». 1 ноября впервые с начала военных действий через КПП «Рафах» выпустили 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством. По состоянию на конец октября эвакуацию из сектора Газа ожидали более 500 россиян, в их числе — около 300 несовершеннолетних. Кремль утверждал, что российские дипломаты «осуществляют определенные контакты» по этой теме. Вчера, 9 ноября, МИД РФ назвал недопустимо долгим срок согласования эвакуации россиян из Газы.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Израильский солдат на позиции в Газе Фото: Reuters Ракеты израильских сил Фото: Abed Khaled / AP Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в лагере беженцев Хан-Юнис Фото: Fatima Shbair / AP Предполагаемая подземная инфраструктура Хамаса в больнице Шейха Хамада Фото: Reuters Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Мужчина на фоне здания, пострадавшего от ракетного удара, в израильском приграничном городе Кирьят-Шмона Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса Фото: Reuters / Mohammed Salem Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев Фото: Reuters / Fadi Whadi Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа Фото: Israel Defense Forces / AP Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Танки на юге Израиля Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана Фото: Reuters / Zohra Bensemra Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас» Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера Фото: Reuters / Ronen Zvulun Сектор Газа после израильской атаки Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Tomer Appelbaum Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ilan Rosenberg Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок Фото: Abed Khaled / AP Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Oded Balilty / AP Погибшего палестинца извлекают из-под обломков дома в Газе (Сектор Газа) Фото: Abed Khaled / AP Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль) Фото: Francisco Seco / AP Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа) Фото: Hatem Moussa / AP Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа Фото: Tsafrir Abayov / AP Израильская бронетехника на севере сектора Газа Фото: Reuters Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны Фото: Reuters / Mohammed Salem Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы Фото: Abed Khaled / AP Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа) Фото: Hatem Ali / AP Представители прессы фотографируют израильских солдат Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его Фото: Reuters / Amir Cohen Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле Фото: Petros Giannakouris / AP Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине Фото: Majdi Mohammed / AP Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве Фото: Reuters / Reuters TV Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара Фото: Hatem Ali / AP Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона Фото: Baz Ratner / AP Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах Фото: Reuters / Stringer Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас» Фото: Reuters Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри Фото: Reuters / Amir Cohen Дым после израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз Фото: Reuters / Amir Cohen Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Amir Cohen Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису Фото: Fatima Shbair / AP Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел Фото: Ali Mohmoud / AP Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника Фото: Fatima Shbair / AP Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Следующая фотография 1 / 147 Израильский солдат на позиции в Газе Фото: Reuters Ракеты израильских сил Фото: Abed Khaled / AP Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в лагере беженцев Хан-Юнис Фото: Fatima Shbair / AP Предполагаемая подземная инфраструктура Хамаса в больнице Шейха Хамада Фото: Reuters Последствия удара по больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа Фото: MOMEN AL-HALABI / AFP Дом в центральной части Израиля, разрушенный ракетой, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Мужчина на фоне здания, пострадавшего от ракетного удара, в израильском приграничном городе Кирьят-Шмона Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские рабочие, которые находились в Израиле во время атаки «Хамас» 7 октября, направляются к КПП «Рафах» после того, как израильские власти отправили их обратно в сектор Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны палестинского журналиста Мохаммеда Абу Хаттаба, погибшего в результате обстрела, в городе Хан-Юниса Фото: Reuters / Mohammed Salem Разрушения в Джабалии — квартале сектора Газа, где располагается лагерь палестинских беженцев Фото: Reuters / Fadi Whadi Палестинцы с иностранными паспортами на пограничном пункте Рафах Фото: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu / AFP Израильские бронетранспортеры проезжают мимо разрушенных зданий в секторе Газа Фото: Israel Defense Forces / AP Израильский вертолет «Апач» запускает осветительные ракеты над сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пробитая пулями дверь в кибуце Кфар-Аза, подвергшемся нападению группировки «Хамас» 7 октября Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Штаб-квартира компании Carrar в израильском Сдероте после попадания в нее ракеты, запущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Израильтянка в руинах своего дома после атаки группировки «Хамас» на кибуц Нир-Оз Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы в палаточном лагере в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Танки на юге Израиля Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Похороны члена «Хезболлы», убитого на юге Ливана Фото: Reuters / Zohra Bensemra Дом в кибуце Нир-Оз после нападения «Хамас» Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Полиция работает на месте происшествия в Иерусалиме, где было совершено нападение на израильского офицера Фото: Reuters / Ronen Zvulun Сектор Газа после израильской атаки Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Палестинцы купаются и чистят одежду в море на фоне нехватки воды в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Жители города Кирьят-Оно в Израиле у места падения ракеты, выпущенной из сектора Газа Фото: Reuters / Tomer Appelbaum Демонстрация в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа Фото: Reuters / Ammar Awad Транспортные средства, пострадавшие в результате атаки «Хамас», в поле недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ilan Rosenberg Палестинцы в секторе Газа покидают дома из-за бомбардировок Фото: Abed Khaled / AP Медики эвакуируют раненых из поврежденного здания в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Oded Balilty / AP Погибшего палестинца извлекают из-под обломков дома в Газе (Сектор Газа) Фото: Abed Khaled / AP Израильский военный во время прогулки со своей племянницей в центре Тель-Авива (Израиль) Фото: Francisco Seco / AP Раненые поступают в госпиталь в Дейр-эль-Балахе (Сектор Газа) Фото: Hatem Moussa / AP Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа Фото: Tsafrir Abayov / AP Израильская бронетехника на севере сектора Газа Фото: Reuters Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны Фото: Reuters / Mohammed Salem Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы Фото: Abed Khaled / AP Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа) Фото: Hatem Ali / AP Представители прессы фотографируют израильских солдат Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его Фото: Reuters / Amir Cohen Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле Фото: Petros Giannakouris / AP Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине Фото: Majdi Mohammed / AP Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве Фото: Reuters / Reuters TV Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара Фото: Hatem Ali / AP Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона Фото: Baz Ratner / AP Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах Фото: Reuters / Stringer Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас» Фото: Reuters Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри Фото: Reuters / Amir Cohen Дым после израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа Фото: Mohammed Dahman / AP Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Ronen Zvulun Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз Фото: Reuters / Amir Cohen Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа Фото: Reuters / Amir Cohen Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису Фото: Fatima Shbair / AP Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел Фото: Ali Mohmoud / AP Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника Фото: Fatima Shbair / AP Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль) Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа) Фото: Reuters / Mohammed Salem Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней Фото: Hussein Malla / AP На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля Фото: Israel Defense Forces / AP Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега) Фото: Reuters / Raneen Sawafta Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа) Фото: Reuters / Anas al-Shareef Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа) Фото: Reuters / Yasser Qudih Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа) Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль) Фото: Ariel Schalit / AP Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа) Фото: Adel Hana / AP Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) Фото: Hassan Ammar / AP Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия израильского авиаудара по сектору Газа Фото: Ariel Schalit / AP Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа Фото: Ariel Schalit / AP Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ammar Awad Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу Фото: Majdi Mohammed / AP Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа Фото: Reuters / Ahmed Zakot Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле Фото: Reuters / Shir Torem Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Maya Alerruzzo / AP Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле Фото: Francisco Seco / AP Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа Фото: Ammar Awad / Reuters Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому Фото: Adel Hana / AP Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия авиаудара в Тель-Авиве Фото: Moti Milrod / AP Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе Фото: Yousef Masoud / AP Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты Фото: Oded Balilty / AP Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Смотреть

Лаура Кеффер