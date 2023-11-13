Al Mayadeen: базы США в Сирии подверглись обстрелам, погибли американцы

Американские военные базы на востоке и северо-востоке Сирии подверглись обстрелам. По информации телеканала Al Mayadeen, погибли военные. Атака стала ответом на удары США по объектам на востоке Сирии.

По данным телеканала, 15 ракет было выпущено по военной базе США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Целью стали военный штаб и склады с оружием. Al Mayadeen утверждает, что не меньше 10 вертолетов вывезли раненых американцев в Ирак, где находится военный госпиталь. Число погибших не уточняется. Другая база США — «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасаке на северо-востоке — подверглась атаке тремя беспилотниками. Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака», которое поддерживает «Хамас» в войне с Израилем.

Незадолго до атак США нанесли удары по объектам на востоке Сирии, которые, как утверждал Пентагон, использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группировками. Целями стали тренировочная база в районе города Абу-Кемаль и строение в районе города Майадин, откуда, как утверждалось, скрытно действовали боевики. Удары стали ответом на десятки обстрелов в отношении американских баз, которые произошли с начала войны в Израиле. Стороны обменивались атаками также в конце октября и в ночь на 9 ноября.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «Америку тревожит Ливан».

Леонид Уварчев