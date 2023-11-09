США и Израиль нанесли удары по Сирии, американские базы атакованы в Сирии и Ираке

Военно-воздушные силы США атаковали склад с оружием на востоке Сирии, израильские войска атаковали цели на юге страны. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, США ударили по объекту, который использовался иранским Корпусом стражей исламской революции и «аффилированными группами». На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам в Сирии, Ираке, у Йемена был сбит американский беспилотник.

Удар нанесли два американских самолета F-15. «Этот высокоточный удар в целях самообороны стал ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии»,— говорится в заявлении господина Остина. «У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он распорядился провести сегодняшние действия, чтобы дать понять, что США будут защищать себя, свой персонал и свои интересы»,— добавил министр.

Как сообщил Дамаск, Израиль нанес авиаудары по «некоторым военным позициям» на юге Сирии. Нанесен «некоторый материальный ущерб»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Израиль это пока не комментировал.

Примерно в то же время, когда появились сообщения об американской и израильской атаках, стало известно, что базы США подверглись обстрелам в Ираке и Сирии. По данным телеканала Al Mayadeen, была атакована американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. На севере Ирака беспилотником была атакована авиабаза на военном аэродроме Харир, сообщило агентство Reuters. Неизвестно, есть ли пострадавшие или разрушения. За обе атаки взяло ответственность движение «Исламское сопротивление Ирака».

Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами Йемена. Источники Associated Press в Пентагоне подтвердили информацию. Однако они утверждают, что беспилотник был сбит над международными водами.

Силы США на Ближнем Востоке с 17 октября по 7 ноября были атакованы больше 40 раз. Больше 20 атак было совершено в Ираке, около 20 — в Сирии. США ранее уже наносили удары по объектам в Сирии. Тогда также утверждалось, что они использовались проиранскими силами.

О рисках расширения конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев