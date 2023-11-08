Америку тревожит Ливан

Двое израильских солдат получили в среду ранения в результате обстрела из Ливана боевиками «Хезболлы». Ситуация на ливано-израильской границе ухудшается с каждым днем. Международное сообщество опасается, что Ливан окажется втянут в полномасштабную войну между Израилем и палестинским движением «Хамас». В попытке избежать такого развития событий Госдепартамент США срочно направил в Бейрут своего представителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн (в центре) и посол США в Ливане Дороти Ши (слева) встречаются с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати в Бейруте

Фото: Hassan Ammar / AP Старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн (в центре) и посол США в Ливане Дороти Ши (слева) встречаются с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати в Бейруте

Фото: Hassan Ammar / AP

Обмен ударами между израильскими военными и «Хезболлой» продолжается с 8 октября. Близкое Ирану движение ливанских шиитов начало атаковать Израиль на следующий день после нападения на него «Хамаса». Сначала это были единичные удары, но в последние дни их интенсивность возросла. Так, во вторник по Израилю было выпущено не менее 20 ракет. Кроме того, периодически ответственность за удары по израильской территории из Ливана берет на себя «Хамас», чьи боевики также находятся и в этой стране, а не только в Палестине. Однако их действия были бы вряд ли возможны без помощи «Хезболлы», которая полностью контролирует происходящее на юге Ливана.

С самого начала войны между «Хамасом» и Израилем были опасения об открытии «Хезболлой» второго фронта. Однако ливанское движение старается действовать осторожно, чтобы не втянуть Ливан в войну, как это было в 2006 году. Тогда в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы» Израиль нанес масштабные удары по югу Ливана и Бейруту. Сейчас обе стороны стараются не переходить «красные линии», но ситуация накаляется.

В частности, сигналы тревоги звучат уже не только в районе границы, но и в окрестностях Хайфы — самого крупного города на севере Израиля. Есть погибшие с обеих сторон, в том числе среди гражданского населения.

Так, в воскресенье под ответный огонь израильской армии в Ливане попала целая семья. Погибли бабушка с тремя внуками. Еще несколько человек пострадали. Среди них ливанский общественно-политический деятель Самир Айюб, который учился в Санкт-Петербурге. В тот же день премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут намерен подать жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН из-за гибели четырех мирных граждан.

На этом фоне дипломаты в США и Европе активизировали усилия, дабы не допустить еще большего обострения ситуации. Во вторник вечером в Бейрут с неожиданным визитом прибыл старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хокстайн. Год назад он был посредником между Ливаном и Израилем в достижении договоренности о демаркации морской границы и разделе газовых полей, теперь ему приходится решать другие вопросы. Среди них — судьба заложников, захваченных 7 октября в Израиле и угнанных в сектор Газа.

На днях стало известно, что в качестве одного из посредников в этом выступает бывший начальник Управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим. Только в понедельник он вернулся из Катара, который, в свою очередь, играет ключевую роль в вопросе заложников. Он и стал одним из собеседников господина Хокстайна. А в среду стало известно, что Доха ведет переговоры об освобождении 10–15 человек в обмен на прекращение огня между Израилем и «Хамасом» на один или два дня. Накануне американский сайт Axios сообщил, что президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на три дня приостановить боевые действия в секторе Газа с целью освобождения части заложников.

Еще один пункт повестки переговоров Амоса Хокстайна в Бейруте — снятие напряженности между Ливаном и Израилем. «США не хотят, чтобы конфликт из сектора Газа распространился на Ливан. Поэтому восстановление спокойствия на южной границе (Ливана.— “Ъ”) является для нас высшим приоритетом, так же как для Ливана и Израиля»,— сказал он.

По итогам встреч со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати господин Хокстайн заявил: «Я почувствовал в ходе переговоров, что никто не хочет дальнейшего обострения ситуации». Впрочем, дальнейшее развитие событий зависит не от ливанских официальных властей, а от генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы.

В минувшую пятницу в своем выступлении шейх Насралла дал понять, что пока «Хезболла» довольствуется той ролью, которая у нее есть,— из-за угрозы с его стороны израильская армия вынуждена держать на границе с Ливаном значительные силы, которые могли бы быть использованы в операциях против «Хамаса» в секторе Газа. При этом Насралла дал понять, что «Хезболла» может перейти к более решительным действиям.

Понимая это, израильские власти раз за разом направляют шиитскому движению предупреждения. Во вторник Биньямин Нетаньяху заявил, что «если "Хезболла" решит вступить в эту войну, это будет ошибкой всей ее жизни». «Мы не согласимся с реальностью, в которой "Хезболла" и ее сателлиты в Ливане просто наносят по нам удары. Мы будем отвечать очень мощным огнем»,— предупредил он.

Марианна Беленькая