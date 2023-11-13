США снова нанесли удары по объектам в Сирии
Американские войска по приказу президента Джо Байдена нанесли «высокоточные удары» по объектам на востоке Сирии, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По версии Вашингтона, объекты использовались иранским Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группировками.
Целями стали тренировочная база в районе города Абу-Кемаль и строение, откуда, как утверждается, скрытно действовали боевики, в районе города Майадин. Удары стали ответом на «продолжающиеся атаки против американского персонала в Ираке и Сирии».
«У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении сегодняшних действий, чтобы дать понять, что США будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы»,— говорится в заявлении господина Остина.
США нанесли удары по объектам в Сирии как минимум в третий раз с начала войны Израиля и «Хамаса» в секторе Газа. Американские войска ранее атаковали проиранские силы в конце октября и на прошлой неделе. В прошлый раз «Исламское сопротивление Ирака» в ответ на атаку по Сирии выпустило по американским базам больше 20 ракет. Базы США в Сирии и Ираке десятки раз подвергались атакам с начала войны в секторе Газа.
О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «Америку тревожит Ливан».