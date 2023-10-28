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Коммерсантъ FM
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Байден объяснил атаку на объекты в Сирии желанием сорвать серию атак на США

Президент США Джо Байден заявил, что он приказал ударить по объектам в Сирии в соответствии с правом США на самооборону по Уставу ООН. По его словам, это было необходимо, чтобы сорвать продолжающуюся серию атак. По данным Пентагона, за 10 дней американские базы и военные больше 20 раз подвергались атакам в Сирии и Ираке.

«Я отдал приказ о нанесении ударов с целью обеспечить защиту и безопасность наших военнослужащих, сорвать продолжающуюся серию атак против США и наших партнеров, а также удержать Иран и поддерживаемые им военизированные группировки от проведения или поддержки новых атак на американских военнослужащих и объекты»,— говорится в письме господина Байдена лидерам Конгресса.

Американский лидер заявил о готовности «предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо и целесообразно, для отражения дальнейших угроз или нападений».

Американские базы в Сирии и Ираке в последние дни часто подвергаются обстрелам. 21 военный пострадал. Вашингтон в ответ атаковал цели в Сирии, как утверждается, связанные с Корпусом стражей исламской революции. США назвали это предупреждением. Иран отметил, что не отправлял войска в Сирию или другие части региона, но не будет просто наблюдать за происходящим, а будет действовать «в соответствии со своими национальными интересами».

О риске расширения конфликта — в материале «Ъ» «Война пришла на базы».

Леонид Уварчев

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