Американские базы в Сирии подверглись ракетным обстрелам

Базы США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар и возле газового месторождения Конико на востоке Сирии были атакованы. По первой было выпущено не меньше 15 ракет, по второй — 8, сообщил телеканал Al Mayadeen. Ответственность на себя в очередной раз взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Атака, как утверждается, стала ответом на удары США по востоку Сирии. Военно-воздушные силы США в ночь на 9 ноября атаковали склад с оружием, который, как утверждалось, используется проиранскими силами. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли не меньше девяти человек. По данным Al Mayadeen, начались боестолкновения сирийских и американских военных. Утверждается, что применяются крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерия. Примерно то же время юг Сирии был атакован израильскими силами, заявляло Минобороны Сирии.

США объяснили свой удар ответом на обстрелы со стороны проиранских сил по базам в Сирии и Ираке. Незадолго до атаки появилось несколько сообщений о том, что американские объекты подверглись обстрелам со стороны «Исламского сопротивления Ирака». Силы США на Ближнем Востоке с 17 октября по 7 ноября были атакованы больше 40 раз.

О рисках расширения конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев