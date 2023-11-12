Автодилеры рассчитывают скидки

Предновогодние скидки на автомобили в России на этот раз будут скромными. Как сообщили “Ъ FM” дилеры, ситуация на рынке сейчас не позволяет делать покупателям существенный дисконт. Перед Новым годом ритейлеры, как правило, стремятся реализовать запасы автомобилей и готовы продавать устаревшие модели по специальным акциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Однако сейчас острой необходимости в этом у игроков рынка нет, отметил соучредитель компании «Долавто» Сергей Климов: «Я давно прогнозировал появление авто в сегменте до 2 млн руб. У многих производителей есть машины и комплектации этой категории и чуть ниже.

Но тенденция к росту цен, конечно, не позволяет нам опуститься ниже этой планки. Что-то уже подсказывает, что особо ждать нечего, потому что деньги нужны в стране. Не думаю, что в ближайшее время произойдут какие-то тектонические сдвиги в ценообразовании.

Вместе с тем акции постоянно идут, но на деле это сводится к скидкам. Если вы сдаете машину по трейд-ин, то ее стоимость занижают и за счет этого предлагают дисконт на новый автомобиль.

То есть реальных предложений, предновогодних скидок, которые были раньше, мы не увидим. Ведь раньше они были за счет распродажи стоков.

Перед поставкой машин в новом году дилеры пытались освободить склады под запланированные поставки. Но сейчас это все смазалось: у всех дилеров полно машин и 2022 года, и 2023-го. Такая же ситуация останется и в 2024-м. Поэтому не думаю, что кто-то всерьез будет избавляться от склада в преддверии Нового года».

За первую половину 2023 года Китай экспортировал в Россию почти в семь раз больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2022-ого. В денежном выражении поставки оцениваются в $4,5 млрд.

Некоторые машины из КНР будут в ближайшие месяцы продаваться по специальным ценам, но продлится это недолго, заметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Насчет специальных предложений или скидок каждая компания примет свое решение. Мы, например, с китайцами согласовали ряд мер серьезной поддержки, но это будет, скорее, абсолютно временное явление, ограниченное как по срокам, так и по количеству авто.

Тут надо договариваться предметно и говорить о конкретном китайском концерне. Кто-то жестко настроен на игру на российском рынке, а кто-то считает, что и так будет все неплохо.

Самое главное — не стоит забывать об одной очень важной вещи: в январе и феврале производство в Китае будет закрыто, и машин не будет, они придут только в марте. Исходя из этого, очень странно предполагать, что цена каким-то образом может сильно снизиться.

Если в конце ноября и декабре традиционно мы еще можем рассчитывать на какие-то специальные условия поддержки со стороны китайских партнеров, а сейчас говорить надо только о них, то в январе-феврале при отсутствующем производстве мне кажется это очень романтичным».

Значительный рост цен на автомобили наблюдался в августе и сентябре. Тогда, по данным Росстата, средняя стоимость машины превышала 3 млн руб., а за три квартала 2023-го иномарки подорожали на 8%.

Несмотря на это, спрос в декабре будет высоким в основном за счет корпоративных продаж, полагает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Какого-то активного роста цен сейчас не должно быть, потому что рубль более или менее стабилизировался, а утильсбор и остальные дополнительные надбавки уже отыграны дилерами и в стоимость уже заложены.

То есть, если форс-мажора никакого не произойдет, то цены будут примерно на этом уровне до конца года находиться. В ценовом диапазоне от 2 до 3 млн руб. сейчас достаточно много разных марок, моделей и модификаций, поэтому я думаю, что дилеры перед праздниками будут что-то предлагать, какие-то специальные предложения и программы.

Вместе с тем сейчас у дилера можно получить дисконт в 5-7% либо в виде прямо скидки, либо в виде каких-то дополнительных бонусов.

Уже между игроками рынка идет конкуренция, потому что машин много завезли, их в салонах сейчас предостаточно. Речь идет о китайских брендах из топ-5: Chery, Geely, Haval, Omoda и Exeed.

Если говорить про объем рынка, то это порядка 110 тыс. автомобилей в месяц. В ноябре может быть небольшое снижение, до 105-108 тыс., а в декабре — всплеск, связанный с корпоративными продажами.

Последний месяц зимы — это время, когда многие предприятия закрывают бюджеты и, чтобы минимизировать прибыль, закупают свой автопарк. То есть на декабрь корпоративные продажи традиционно дают примерно плюс 10-15%, иногда 20% спроса».

Всего в прошлом месяце в России продали 112 тыс. легковых машин, и это лучший результат с начала 2022-го. По прогнозам аналитиков, к концу года показатель не превысит 1 млн автомобилей. В прошлом месяце, по данным сервиса «Авто.ру», среди самых подорожавших иномарок оказались модели Kia, Mitsubishi и Haval.

К примеру, Soul и Sorento прибавили в цене около 10%. В октябре они в среднем стоили 3 млн руб. и 5 млн руб. соответственно.

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Елена Тюленева