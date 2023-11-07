В утильсбор добавили правил

Россиянам больше не удастся сэкономить на ввозе автомобилей из-за границы для личных целей — гражданам теперь приходится платить утильсбор наравне с юридическими лицами. Власти в августе 2023-го в разы подняли его ставки в зависимости от объема двигателя ТС. А 29 октября кабмин утвердил еще одно постановление, согласно которому, если одно физлицо в течение года продаст машину другому, то придется доплатить разницу по ставкам утильсбора для юрлиц. То же самое будет, когда компания ввезла иномарку на территорию Евразийского экономического союза, а гражданин потом импортировал ее в Россию.

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При этом, как выяснил “Ъ FM”, от рядовых россиян уже требуют оплаты по повышенным ставкам, причем даже за машины, попавшие в страну до 29 октября. Как рассказала жительница Омска Мария, она приобрела транспортное средство в Киргизии для личных нужд, но узаконить покупку оказалось слишком дорого:

«Мой хороший товарищ приобрел там автомобиль, 14 октября пересек границу, все было нормально, документы в порядке. Затем следовало получить электронный ПТС и паспорт обеспечения безопасности транспортного средства. У нас тут нет лаборатории, которая бы это делала.

Пока мы искали варианты, я уточнила на таможне, можно ли оплатить положенные сборы, пока оформляются документы. На это мне ответили, что так как Киргизия входит в Таможенный союз, то нужно заплатить только утильсбор. Автомобиль старше трех лет, поэтому он составит 5,2 тыс. руб.

29 октября лаборатория предоставила мне документы, на следующий день я пошла в таможню, и там мне озвучили сумму в 525 тыс. руб.

То есть мы везли автомобиль для себя, не для перепродажи, собирались лично им пользоваться. Сейчас получается так, что нужно либо платить 500 тыс. руб., либо невозможно оформить машину».

Власти при этом сохранили льготные ставки утильсбора для некоторых граждан, которые ввозят автомобили из-за границы для личного пользования: 3,4 тыс. руб. на новые машины и 5,2 тыс. руб. — на подержанные, старше трех лет.

Правда, мера касается только транспорта с объемом двигателя до 3 л. Физлица при этом не должны ввозить более одного автомобиля в год, а продать его без дополнительных расходов можно не ранее чем через 12 месяцев.

Уточненные правила по утильсбору в итоге могут оказаться неприятным сюрпризом для покупателей машин на вторичном внутреннем рынке, заметил гендиректор и партнер юридической фирмы Law & Commerce Offer Антон Алексеев:

«По логике, конечно, платить должен тот, кто ввез ТС. Но можно предположить, что на практике будут случаи, когда собственник, который продает свой автомобиль, не станет уплачивать утилизационный сбор. Эта разница и это бремя, скорее всего, лягут на покупателя машины.

Это означает дополнительные риски, которые покупателям иномарки нужно будет отслеживать перед покупкой: ее историю, ПТС, где она произведена или откуда ввезена. Также следует смотреть и срок, в течение которого продавец владел этим автомобилем.

Если он больше 12 месяцев, то рисков нет. Если меньше, то нужно более внимательно поинтересоваться историей машины».

Новые ставки утильсбора для физлиц неминуемо приведут к повышению цен на машины, которые приходят в Россию по параллельному импорту, подчеркнул главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Причем в первую очередь, по его словам, это коснется автомобилей среднего ценового сегмента:

«Это японские, корейские, некоторые немецкие авто. Теперь вместо уплаты условно в 5 тыс. руб. по льготной ставке по некоторым иномаркам надо будет платить и 500 тыс. руб., и 1 млн руб. Если раньше ввозимая машина стоила, допустим, 3,5 млн руб., и теперь к этой сумме прибавляется еще полмиллиона, это заметно.

Если рассматривать дорогие иномарки, цена которых, например, 10 млн руб., то увеличение ее стоимости на 0,5-1 млн руб. менее заметно.

Вместе с тем времена сейчас такие, что покупатель, как мы видим, адаптируется к любым ценам. Вполне возможно, что реальное проседание продаж будет не таким уж и большим, но оно обязательно произойдет».

Правительство при этом еще в сентябре приравняло ставки утильсбора для гибридных автомобилей к электрокарам. Прежде расчеты у гибридов велись как для машин с двигателем внутреннего сгорания, по более высоким ставкам.

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Владимир Расулов