Саудовский принц назвал ситуацию в Газе провалом международного сообщества

Наследный принц Мухаммед бен Сальман, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, призвал международное сообщество немедленно доставить помощь мирным жителям сектора Газа и достичь прекращения огня. По его словам, другие страны должны противостоять израильской оккупации анклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Pool / AP Фото: Evelyn Hockstein, Pool / AP

Как передает «Аль-Арабия», Мухаммед бен Сальман заявил, что гуманитарная катастрофа, возникшая в Газе,— следствие провала Совета Безопасности ООН и международного сообщества. По его словам, в применении международного права «существуют двойные стандарты», поскольку действиям Израиля никто не противостоит.

«Израильские оккупационные власти несут ответственность за насилие в отношении гражданского населения в секторе Газа»,— сказал он. Принц призвал совместными усилиями снять блокаду анклава и добиться стабильности в регионе. Он подчеркнул, что палестинский народ «должен получить свои права и создать независимое государство».

Внеочередной саммит проходит в Эр-Рияде. Власти Саудовской Аравии поясняли, что происходящее в секторе Газа требует немедленного объединения усилий и проработки коллективной позиции.

По последним данным Минздрава Палестины, с начала конфликта в Газе погибло около 11 тыс. человек. Израиль сообщал о гибели 1,2 тыс. граждан и свыше 350 военных. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивал, что за гибель мирных жителей ответственны боевики «Хамаса». Последние несколько дней Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о боях в «сердце Газы» и окружении сектора.

Как пояснял господин Нетаньяху, после уничтожения боевиков «Хамаса» Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа, в том числе за счет демилитаризации. Военные силы страны также сохранят контроль над анклавом, говорил премьер. Кроме того, он указывал, что Израиль «не планирует оккупировать Газу». При этом президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие выборы президента и представителей парламента. По его словам, Палестинская национальная администрация готова взять под контроль сектор Газа.

О действиях Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ FM» «Израиль рассчитывает на сектор».

Лусине Баласян