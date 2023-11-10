Нетаньяху объявил о планах установить военный контроль над сектором Газа

После уничтожения боевиков палестинского движения «Хамас» Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с главами муниципалитетов, расположенных вблизи анклава.

«Это будет полный контроль безопасности Израиля в Газе, включая демилитаризацию, чтобы убедиться, что анклав не будет нести какой-либо угрозы израильтянам»,— сказал господин Нетаньяху, его слова приводит издание Ynet. Как отмечает The Times of Israel. Биньямин Нетаньяху заявил, что силы ЦАХАЛа сохранят контроль над сектором Газа: «Мы не доверим это международным силам».

Ранее сегодня, 10 ноября, в интервью Fox News израильский премьер подчеркнул, что армия Израиля «не планирует оккупировать Газу». «Мы хотим видеть, что сектор Газа демилитаризован, дерадикализован и восстановлен. Все это достижимо»,— отметил господин Нетаньяху.

В октябре министр обороны Израиля Йоав Галлант говорил, что на третьем этапе войны с «Хамасом» планируется «создание нового режима безопасности в сектора Газа». Позднее Биньямин Нетаньяху в интервью ABC уточнял, что Израиль «в течение неопределенного времени» после завершения боевых действий будет нести «общую ответственность» за безопасность в Газе. «Хамас» заявлял о планах остаться в анклаве.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ FM» «ЦАХАЛ идет до конца».

Лусине Баласян