Президент Палестины заявил о готовности провести выборы в Иерусалиме

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие выборы президента и представителей парламента. Они, по его словам, пройдут в том числе в Иерусалиме.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Махмуд Аббас

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовы пойти на всеобщие выборы, в которых будет участвовать весь палестинский народ, включая Иерусалим»,— сказал политик на открытии экстренного саммита Лиги арабских государств в Эр-Рияде (цитата по WAFA).

Махмуд Аббас добавил, что международному сообществу необходимо усилить поддержку Палестины. Совет Безопасности ООН призвал президента «немедленно остановить жестокую агрессию», обеспечить жителей сектора Газа медикаментами и продовольствием, а также водой, электричеством и топливом.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном господин Аббас заявил о готовности взять под управление сектор Газа. 1 ноября Энтони Блинкен говорил, что контроль анклава палестинской администрацией был бы «самым эффективным и разумным решением».

Петр Бузлаев