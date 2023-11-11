Нетаньяху — Макрону: ответственность за жертвы среди населения Газы несет «Хамас», а не Израиль

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона остановить бомбардировки сектора Газа, в которых гибнут мирные жители. Господин Нетаньяху считает, что ответственность за эти смерти несет палестинское движение «Хамас».

В своем заявлении израильский премьер объединил названия «Хамас» с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ; признано террористическим и запрещено в РФ). «Ответственность за любой ущерб гражданскому населению лежит на "Хамасе"—ИГ, а не на Израиле. <...> Преступления, совершаемые сегодня "Хамасом"—ИГИЛ в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Мировые лидеры должны осудить "Хамас"—ИГИЛ, а не Израиль»,— говорится в заявлении господина Нетаньяху в соцсети X.

Израильский премьер напомнил, что решение вступить в войну с палестинским движением последовало за атакой на израильскую территорию. Тогда погибли 1,2 тыс. израильтян. Жертвами израильской военной операции, по данным палестинского Минздрава, стали больше 10 тыс. человек, большинство из них — это женщины и дети.

По словам господина Нетаньяху, ЦАХАЛ старается не причинять вреда гражданскому населению и призывает его уйти в безопасные районы, но «Хамас», как утверждается, мешает эвакуации и использует людей в качестве живого щита. Господин Нетаньяху также обвинил палестинское движение в удержании заложников и в использовании школ, мечетей и больниц в качестве командных центров.

Эмманюэль Макрон ранее назвал необоснованными удары Израиля по сектору Газа. По его мнению, Израиль «бомбит мирное население... детей, женщин, стариков». Президент Франции не согласен с тем, что «бомбардировка Газы» является лучшим способом защиты Израиля. По мнению французского лидера, это может привести к затягиванию конфликта.

Париж ранее на этой неделе в срочном порядке собрал международную конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа. На мероприятии прозвучали призывы к прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль в мероприятии не участвовал.

О конференции во Франции — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев