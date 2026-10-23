Минюст объявил журналиста Максима Курникова иностранным агентом
Министерство юстиции России включил в реестр иностранных агентов журналист проекта «Эхо» (объявлен иноагентом) Максима Курникова, следует из данных на сайте ведомства.
В реестр иноагентов также были включены:
политик Елена Шувалова;
Проект «Пространство Политика. Новосибирск»;
Проект «BEYOND PROPAGANDA»;
Ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры»;
ООО «Мави Групп».
В пресс-релизе утверждается, что Максим Курников был признан иноагентом за участие в создании распространении материалов других иноагентов, а также организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, господин Курников (объявлен иноагентом) выступал против боевых действий на Украине, распространял ложную информацию о решениях и политике органов публичной власти России, пишет пресс-служба Минюста. Журналист проживает за пределами России.