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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Жизнь

Минюст объявил журналиста Максима Курникова иностранным агентом

Министерство юстиции России включил в реестр иностранных агентов журналист проекта «Эхо» (объявлен иноагентом) Максима Курникова, следует из данных на сайте ведомства.
Максим Курников (объявлен иноагентом)

Максим Курников (объявлен иноагентом)

@mkournikov (иноагент)

В реестр иноагентов также были включены:

  • политик Елена Шувалова;

  • Проект «Пространство Политика. Новосибирск»;

  • Проект «BEYOND PROPAGANDA»;

  • Ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры»;

  • ООО «Мави Групп».

В пресс-релизе утверждается, что Максим Курников был признан иноагентом за участие в создании распространении материалов других иноагентов, а также организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, господин Курников (объявлен иноагентом) выступал против боевых действий на Украине, распространял ложную информацию о решениях и политике органов публичной власти России, пишет пресс-служба Минюста. Журналист проживает за пределами России.
Иноагенты
Минюст