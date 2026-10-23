ФК «Зенит» привлекли к тяжбе о возврате денег за билеты на концерт Канье Уэста

В суд поступило исковое заявление о возврате денег за билеты на общую сумму 160 тыс. руб. Оно поступило в мировой Бабушкинский суд Москвы от гражданина Максима Зайкина. Ответчиком выступает организатор мероприятия — агентство Say Agency. Из документов следует, что истец требует взыскать с ответчика 80 тыс. руб. за два билета, 8 тыс. руб. за сервисный сбор при покупке билетов, 4 тыс. руб. в счет возмещения ущерба за билеты на поезд, 30 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тыс. руб. за юридические услуги и около 2 тыс. руб. за почтовые расходы.