ФК «Зенит» привлекли к тяжбе о возврате денег за билеты на концерт Канье Уэста
Мировой судья в Москве привлек ФК «Зенит» как третье лицо к судебной тяжбе о возврате денег за билет на несостоявшийся концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
В суд поступило исковое заявление о возврате денег за билеты на общую сумму 160 тыс. руб. Оно поступило в мировой Бабушкинский суд Москвы от гражданина Максима Зайкина. Ответчиком выступает организатор мероприятия — агентство Say Agency. Из документов следует, что истец требует взыскать с ответчика 80 тыс. руб. за два билета, 8 тыс. руб. за сервисный сбор при покупке билетов, 4 тыс. руб. в счет возмещения ущерба за билеты на поезд, 30 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тыс. руб. за юридические услуги и около 2 тыс. руб. за почтовые расходы.
Судья Ирина Сибирцева, рассматривающая дело, постановила ходатайство ответчика удовлетворить. Кроме того, она решила привлечь к слушаниям и дочернюю структуру футбольного клуба ООО «Газпром-Арена». Именно на этом стадионе планировалось провести концерт. Следующее заседание по делу пройдет 11 ноября.
Концерты Канье Уэста должны были состояться 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты продавались по цене до 160 тыс. руб. О мероприятии 17 августа объявили «Газпром Арена» и агентство Say Agency. 24 августа «Газпром Арена» сообщила, что не является организатором выступлений и не заключала договор аренды. В конце сентября Say Agency подтвердило, что концерты «в запланированные даты состояться не смогут». По данным агентства, покупатели смогут вернуть деньги за билеты с 12 октября.