Израиль рассчитывает на сектор

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после победы над «Хамасом», Израиль рассчитывает установить контроль на территории сектора и провести там демилитаризацию. По словам главы правительства, это необходимо для того, чтобы ликвидировать угрозу для граждан Израиля. При этом, по данным CNN, американские чиновники отговаривают еврейское государство от оккупации Газы. Президент США Джо Байден прежде называл такой сценарий большой ошибкой. Нетаньяху уже отвечал на эти высказывания, отметив, что Иерусалим «в течение неопределенного периода будет нести ответственность за общую безопасность в регионе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo, Reuters Фото: File Photo, Reuters

Реализуем ли такой план на практике? Руководитель центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин полагает, что Израилю придется пересмотреть свои взгляды на урегулирование конфликта:

«Этот вариант возможного сценария, мне кажется, недостаточно взвешен. Особенно если учитывать, сколько останется симпатизирующих и даже членов "Хамаса", поскольку всех уничтожить просто невозможно. Партизанская война, безусловно, продолжится, и никто ее остановить не сможет, никакие военные усилия.

Израилю придется нести большие потери, причем постоянные, среди личного состава, если он решит остаться там надолго. Кроме того, мы знаем, какая реакция сейчас у всего арабского мира, который категорически не приемлет нынешние огромные жертвы мирного населения в секторе Газа. Невозможно предсказать, к чему это может привести. Один из вариантов — распространение конфликта на Большой Ближний Восток».

Иерусалим не в первый раз возвращается к теме будущего Газы. Например, Министерство разведки еврейского государства уже спустя неделю после обострения конфликта с «Хамасом» разработало план переселения жителей сектора на Синайский полуостров. Предполагалось, что для беженцев на севере Египта сначала создадут палаточные лагеря, а затем целые города. Анклав же перейдет под контроль Израиля.

Этот вариант не устроил арабские страны. Официальный Каир предупредил о том, что не станет принимать палестинцев. А Иордания заявила, что будет считать перемещение гражданских лиц объявлением войны.

Bloomberg сообщал, что вместе с Вашингтоном Иерусалим обсуждал три других сценария. Один из них подразумевал передачу контроля над Газой ближневосточным государствам при поддержке войск западных стран. Не исключен также ввод в сектор многонациональных миротворческих сил или создание временного правительства под эгидой ООН. Все эти варианты кажутся востоковеду Сергею Мелконяну бесперспективными:

«Есть два подхода. Согласно первому, нужно создавать палестинское государство на основе резолюции Совбеза. Территория, которую контролирует Израиль, естественно, сузится. Это касается и Западного берега. К чему Израиль, собственно говоря, и не готов.

Есть второй сценарий, который продвигают Израиль и его союзники, а именно установление гражданской администрации, которая действует на палестинской территории над сектором Газа. То есть фактически будет военный контроль Израиля и гражданское управление со стороны палестинской национальной администрации. Основная проблема здесь — сопротивление со стороны общества. В международном присутствии Израиль не заинтересован, потому что проще решить этот вопрос без согласования с Египтом, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами, например.

Чтобы реализовать план демилитаризаци, о котором заявляет Израиль, еврейскому государству нужно установить полный контроль над сектором Газа и откатить ситуацию до 2005 года, когда в ходе одностороннего размежевания израильские войска покинули сектор. Сейчас Израиль пытается установить контроль над северной частью сектора, зачистить инфраструктуру «Хамаса». Когда ЦАХАЛ достигнет этой задачи, необходимо будет переводить театр военных действий уже в южную часть сектора, где сконцентрированы беженцы.

Не представляю, как это возможно сделать, учитывая, что там от 2 млн до 3 млн человек. Что касается реакции арабских стран, сейчас мы видим, что наносятся удары по позициям американских сил на территории Сирии и уже на территории Ирака. Если же Израиль повысит уровень эскалации в южной части сектора, то можно ожидать аналогичную синхронизацию на территории Сирии, на территории Ирака».

Тем временем в Москве рассказали о сорвавшейся эвакуации россиян из Газы. Она должна была состояться 10 ноября, однако КПП «Рафах» на границе сектора с Египтом оказался закрыт. В МИД РФ пообещали решить проблему и организовать вывоз граждан. Процедура, по оценке дипломатического ведомства, должна занять не больше трех дней.

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Иван Хорушевский