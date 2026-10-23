Суд приговорил организатора теракта с гибелью Владлена Татарского к пожизненному сроку

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте, признала в суде, что выполняла задания, поступавшие ей с Украины. Правда, по ее словам, кураторы убеждали, что в бюсте, который надо передать журналисту, не бомба, а трекер с микрофоном для слежки за ним. В 1-й Западный окружной военный суд в сентябре поступило еще одно заочное дело другого соучастника теракта — публициста Романа Попкова (Росфинмониторинг включил его в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).