Суд приговорил организатора теракта с гибелью Владлена Татарского к пожизненному сроку
1-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Юрия Денисова, признав его виновным в организации теракта, в результате которого погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры. Первые десять лет осужденный проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии особого режима. Суд также назначил ему штраф в 1 млн руб.
Он признан виновным в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), содействию террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ), участию в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ ).
Денисов передал террористке Дарье Треповой через посредника гипсовый бюст со взрывчаткой, который она пронесла на творческую встречу в Петербурге с Владленом Татарским, которая проходила 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести.
После теракта Денисов покинул Россию и был объявлен в международный розыск. В связи с этим дело рассматривалось заочно, в закрытом судебном заседании.
Суд также признал обвиняемого виновным в создании условий для подготовки теракта на территории ДНР в сентябре 2024 года. Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.
Дарья Трепова, обвиняемая в теракте, признала в суде, что выполняла задания, поступавшие ей с Украины. Правда, по ее словам, кураторы убеждали, что в бюсте, который надо передать журналисту, не бомба, а трекер с микрофоном для слежки за ним. В 1-й Западный окружной военный суд в сентябре поступило еще одно заочное дело другого соучастника теракта — публициста Романа Попкова (Росфинмониторинг включил его в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
В конце января 2025 года суд приговорил на тот момент 26-летнюю Трепову к 27 годам колонии. Сама террористка заявила, что не подозревала, что кураторы могут ее «так подставить».