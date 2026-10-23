Роспотребнадзор заявил о контроле над штаммом коронавируса «Стратус»

«Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость корректной интерпретации имеющихся данных», — отмечается в сообщении ведомства. Также уточняется, что штамм под неофициальным названием «Стратус» известен специалистам еще с января 2025 года и с того момента находится под непрерывным наблюдением как в России, так и за ее пределами.