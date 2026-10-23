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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Жизнь

Роспотребнадзор заявил о контроле над штаммом коронавируса «Стратус»

Штамм коронавируса «Стратус» не считается новым и находится под наблюдением органов здравоохранения, следует из заявления Роспотребнадзора. Так ведомство отреагировало на сообщения о якобы массовом заражении инфекцией среди российских туристов в Казахстане.
«Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость корректной интерпретации имеющихся данных», — отмечается в сообщении ведомства. Также уточняется, что штамм под неофициальным названием «Стратус» известен специалистам еще с января 2025 года и с того момента находится под непрерывным наблюдением как в России, так и за ее пределами.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от попыток самодиагностики вируса и обращаться к врачам при появлении первых симптомов инфекции.
Днем ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост, в котором российские туристы в Казахстане рассказали о болезни, которая, по их словам, затягивается на месяц. Они предположили, что причиной стал штамм «Стратус». Среди симптомов заболевшие перечисляли озноб, температуру до 38°C, рвоту и длительную потерю обоняния. Также сообщалось о случаях госпитализации.