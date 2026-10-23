Издатель расторг контракт с канадским писателем Тэлисоном Орельеном из-за ИИ

Скандал вокруг Тэлисона Орельена начался в сентябре. После того как обвинения писателя в использовании ИИ и плагиате получили широкое распространение в интернете, его роман был исключен из списка номинантов на Гонкуровскую премию. К тому времени книга уже успела получить несколько литературных наград, а права на ее перевод были проданы примерно в 20 стран мира.