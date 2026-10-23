Издатель расторг контракт с канадским писателем Тэлисоном Орельеном из-за ИИ
Канадское издательство Editions du Boreal прекратило сотрудничество с канадско-гаитянским автором и бывшим претендентом на Гонкуровскую премию Тэлисоном Орельеном. Поводом стало использование им искусственного интеллекта при написании дебютного романа, сообщает La Presse со ссылкой на заявление издателей.
В издательстве подчеркнули, что проанализировали черновики книги «Это было либо так, либо смерть» («C`etait ca ou mourir») и обнаружили маркеры ИИ в метаданных изученных документов. Ранее писатель неоднократно уверял издательство в том, что не использовал ИИ при написании романа. В Boreal заявили, что не могут больше доверять господину Орельену и не станут переиздавать роман и выпускать другие его произведения.
Тэлисон Орельен продолжает отрицать обвинения. В интервью Liberation он заявил, что «ни одно предложение этой книги не было создано машиной».
Скандал вокруг Тэлисона Орельена начался в сентябре. После того как обвинения писателя в использовании ИИ и плагиате получили широкое распространение в интернете, его роман был исключен из списка номинантов на Гонкуровскую премию. К тому времени книга уже успела получить несколько литературных наград, а права на ее перевод были проданы примерно в 20 стран мира.