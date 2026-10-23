ПВЗ нагружают налоговой базой

Можно предположить, что площадки закрытия пунктов не допустят: это ключевое звено всей цепочки и ключевая ценность для покупателей — близость ПВЗ. Поэтому им придется поднимать для пунктов комиссионное вознаграждение. Из-за этого, соответственно, придется повышать комиссии для продавцов, потому что просто так, из воздуха, деньги площадки взять не могут. Соответственно, дальше селлеры пропорционально увеличат стоимость своих товаров. То есть в конечном счете за все эти инициативы заплатим мы как покупатели».