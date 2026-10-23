ПВЗ нагружают налоговой базой
Чем для бизнеса может обернуться изменение ставок
Большинство пунктов выдачи заказов из-за новых налогов могут стать убыточными, а некоторые — закрыться. Об этом предупредила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Минфин предлагает рассчитывать налог на помещения ПВЗ по кадастровой стоимости, как для магазинов и офисов. Ставка может достигать 2% в год.
В итоге налоги для владельцев пунктов могут вырасти в несколько раз, предупреждает сопредседатель ассоциации Юлия Сукач. По ее словам, особенно уязвимыми окажутся точки на первых этажах жилых домов и центральных улицах, где недвижимость стоит дороже:
«Чаще всего помещения находятся на первой линии, там, где кадастровая стоимость сильно выше. Сейчас многие агенты имеют в арендной плате средний налог, составляющий порядка 8 тыс. руб. на ПВЗ. После нововведения он может вырасти до 42 тыс. руб. Соответственно, это дельта в 34 тыс. руб., а у нас запаса прочности просто нет».
Новые правила могут лишить пункты выдачи не только прибыли, но и самих помещений. Арендодатели начнут отдавать предпочтение другим видам бизнеса, чтобы избежать повышенного налога, считает владелец сети ПВЗ Ефим Пиратинский:
«Если налогообложение пойдет по этому сценарию, то, скорее, это приведет к тому, что собственники помещений просто будут стараться избегать таких арендаторов, как ПВЗ.
Представим, что собственник попал под это правило, пункт выдачи, столкнувшись с существенно возросшими затратами, не справился и закрылся. А помещение уже попало под этот налог. Соответственно, чтобы этого избежать, нужно проводить какие-то новые процедуры, доказывающие, что статус изменился и объект используется по-другому. Так что большинство собственников изначально предпочтут с ПВЗ не связываться, особенно если речь идет о свободных помещениях, которые предлагаются в аренду, и предпочтут любые другие варианты использования».
По оценкам участников рынка, в Москве и Подмосковье один пункт выдачи зарабатывает в среднем около 70 тыс. руб. в месяц. А среди недавно открывшихся точек многие работают практически в ноль. Около трети ПВЗ, появившихся год назад, уже закрываются. Сокращение сети обернется потерями и для самих площадок, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:
«Мы изучали этот вопрос в отношении Москвы и области. Получается, что если эта налоговая инициатива будет введена, то при средней кадастровой стоимости объекта ПВЗ в 25 млн руб. ежемесячная арендная ставка вырастет на 35 тыс. руб., то есть в нашем случае более чем на 50%. А для большинства точек, скажем, в других регионах, отдаленных от столицы, аренда подорожает еще больше.
Можно предположить, что площадки закрытия пунктов не допустят: это ключевое звено всей цепочки и ключевая ценность для покупателей — близость ПВЗ. Поэтому им придется поднимать для пунктов комиссионное вознаграждение. Из-за этого, соответственно, придется повышать комиссии для продавцов, потому что просто так, из воздуха, деньги площадки взять не могут. Соответственно, дальше селлеры пропорционально увеличат стоимость своих товаров. То есть в конечном счете за все эти инициативы заплатим мы как покупатели».
Тем временем отраслевые объединения предлагают смягчить налоговую реформу. В частности, снизить ставку для ПВЗ с возможных 2% до 1%, а небольшие точки площадью до 150 кв. м и вовсе освободить от новых правил. Кроме того, предприниматели просят предусмотреть переходный период не менее двух лет. Поправки пока находятся на рассмотрении Госдумы. В случае принятия новые правила могут начать действовать уже в 2027 году.