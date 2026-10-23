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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ПроисшествияТеракты

Шесть человек погибли при стрельбе в Иордании

На юге Иордании в деревне Хамуд совершено вооруженное нападение на членов христианской общины. По сообщению иорданского телеканала Al-Mamlaka, погибли шесть человек, как минимум десять были ранены. Преступникам удалось скрыться.
По данным очевидцев, двое мужчин в масках подъехали на машине к местной христианской церкви, где на похоронную службу собрались около 200 прихожан. Террористы зашли на территорию храма и открыли огонь из автомата и пистолета. Стрельба продолжалась не менее пяти минут, после чего нападавшие сели в машину и скрылись.
Инцидент попал на камеры, установленные на территории храма. Правоохранительные органы разыскивают преступников. Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт.
Иордания
Ближний Восток

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент