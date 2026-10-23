Шесть человек погибли при стрельбе в Иордании

По данным очевидцев, двое мужчин в масках подъехали на машине к местной христианской церкви, где на похоронную службу собрались около 200 прихожан. Террористы зашли на территорию храма и открыли огонь из автомата и пистолета. Стрельба продолжалась не менее пяти минут, после чего нападавшие сели в машину и скрылись.