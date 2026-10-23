Страховщик возместит Алеф-банку выплату по гарантии
Верховный суд РФ (ВС) взыскал со страховщика ВСК в пользу Алеф-банка более 11 млн руб. по договору страхования предпринимательского риска, связанного с независимой гарантией. Ранее нижестоящие суды отказали банку, но экономколлегия ВС заняла противоположную позицию.
История спора началась с того, что Алеф-банк выдал гарантию в пользу «Строительной компании №1» (бенефициара, то есть заказчика). Она обеспечивала обязательства подрядчика АНО РСИО (принципала). Половину суммы гарантии банк застраховал в ВСК. Позже заказчик отказался от договора и потребовал деньги по гарантии — банк выплатил 156 млн руб. Подрядчик долг полностью не вернул, и тогда кредитная организация обратилась к страховщику. ВСК отказала, поскольку суд признал отказ заказчика недействительным. По мнению страховщика, банк выплатил деньги незаконно. Суды с этим согласились.
Но экономколлегия ВС отменила эти решения. Для отказа банку суды должны были установить, что он нарушил закон при выплате. Но таких нарушений не было, ведь институт независимой гарантии как раз «направлен на обеспечение бенефициару возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала-должника», указал ВС. Отступить от этого можно лишь при злоупотреблении правом, когда заказчик явно хочет недобросовестно обогатиться. Однако таких обстоятельств здесь не было, к тому же решение о недействительности отказа вступило в силу в феврале 2025 года, «значительно позднее» срока выплаты, отметила коллегия. Теперь ВСК должна будет заплатить.
Руководитель управления по сопровождению судебных процедур и работе с проблемной задолженностью АО АКБ «Алеф-Банк» Леонид Конусов заявил «Ъ», что подход нижестоящих судов разрушал саму суть гарантии: чтобы сохранить страховку, банки должны были ждать конца спора заказчика с подрядчиком и только потом платить. По его мнению, определение ВС устранило это «опасное правовое противоречие».