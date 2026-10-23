Страховщик возместит Алеф-банку выплату по гарантии

Но экономколлегия ВС отменила эти решения. Для отказа банку суды должны были установить, что он нарушил закон при выплате. Но таких нарушений не было, ведь институт независимой гарантии как раз «направлен на обеспечение бенефициару возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала-должника», указал ВС. Отступить от этого можно лишь при злоупотреблении правом, когда заказчик явно хочет недобросовестно обогатиться. Однако таких обстоятельств здесь не было, к тому же решение о недействительности отказа вступило в силу в феврале 2025 года, «значительно позднее» срока выплаты, отметила коллегия. Теперь ВСК должна будет заплатить.