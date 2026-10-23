Эвакуация пассажиров в Шереметьево. Главное

В 14:49 пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила о начале эвакуации. Пассажиров попросили проследовать в безопасные зоны и места укрытия.

Ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Под стерильной зоной понимается пространство аэропорта от таможенного контроля (перед duty free) до входа в самолет.

Пассажиров увели с бортов самолетов в укрытия, а также провели инструктаж по действиям в условиях сигнала «Воздушная тревога», пояснили в пресс-службе.

«В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию», — отмечается в сообщении аэропорта.

Сотрудникам и пассажирам во время воздушной тревоги запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов в качестве места укрытия, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также приближаться к обнаруженным БПЛА или их фрагментам.

В 16:12 пресс-служба объявила о завершении эвакуации: «Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях». В 16:50 Шереметьево снял ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский также сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

Более 340 рейсов, согласно данным онлайн-табло аэропортов, были задержаны или отменены.

В Шереметьево в период с 12:00 мск по 00:00 мск отменили 84 рейса, еще 139 задержано на вылет и прилет, согласно данным электронного табло.

Аэропорт Пулково принял 25 рейсов на Москву в качестве запасного аэродрома, сообщили в пресс-службе. Нижегородский аэропорт «Чкалов» также принял 13 самолетов, следовавших в московские аэропорты и перенаправленных на запасной аэродром.