Набиуллина: ЦБ не ожидает волны дефолтов по бондам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике заявила, что доля дефолтных облигаций составляет лишь 0,1% от всех бондов в обращении. По ее словам, ЦБ не ожидает волны дефолтов по бондам в будущем, несмотря на рост числа кредитных событий после активного расширения кредитования.