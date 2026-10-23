Набиуллина: ЦБ не ожидает волны дефолтов по бондам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике заявила, что доля дефолтных облигаций составляет лишь 0,1% от всех бондов в обращении. По ее словам, ЦБ не ожидает волны дефолтов по бондам в будущем, несмотря на рост числа кредитных событий после активного расширения кредитования.
Госпожа Набиуллина также рассказала о подготовке изменений в регулирование рейтинговых агентств: они должны оперативнее реагировать на важные события в жизни эмитента. Госдума 20 октября приняла в первом чтении соответствующий законопроект, вводящий статус кредитного рейтинга «под наблюдением» сроком не более трех месяцев.
Эльвира Набиуллина предостерегла от излишней волатильности рейтингов. По ее словам, реакция на каждую новость сделает их малоинформативными для инвесторов. Ранее «Эксперт РА» спрогнозировало, что сумма дефолтов в 2027 году не превысит 1% стоимостного объема рынка облигаций.