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Коммерсантъ FM
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Песков: есть контакты по освобождению попавших в заложники к «Хамасу» россиян

Российские дипломаты «предпринимают все усилия» для освобождения россиян, попавших в плен к членам палестинского движения «Хамас», заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Детали он не привел.

«Я еще раз повторяю, что осуществляются определенные контакты, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая сейчас там есть, трудно говорить о детальной информации, но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос «Ъ FM». Пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова говорила, что как минимум двое россиян оказались в заложниках. По данным властей Израиля, всего в заложниках 222 человека.

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа — более 4 тыс. По последним данным, погибли 20 россиян, пропавшими без вести числятся семеро. Около 300 человек попросили включить их в списки возможной эвакуации из Израиля.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Лаура Кеффер

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