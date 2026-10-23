Тьма не сдает позиций

Само ее название — «Наследие» — заставляет воспринимать песню как размышление о том, что останется после автора. Здесь есть и акустический эпизод, и привычные тяжелые гитарные всплески, и редкое для альбома ощущение пространства. Тони Айомми не относится к категории классиков, пытающихся каждый раз изобрести музыкальный язык заново. После смерти Оззи Осборна Black Sabbath окончательно стала историей. Но Тони Айомми дар своей гитарной речи пока не потерял.