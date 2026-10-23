Тьма не сдает позиций
Гитарист Black Sabbath Тони Айомми выпустил новый альбом
Вышел в свет первый за 21 год сольный альбом гитариста Тони Айомми «From the Dark». Большую часть жизни музыкант оставался прежде всего музыкантом Black Sabbath, обладая титулом одного из архитекторов heavy metal. Группа меняла вокалистов и инструменталистов, но ее музыкальное лицо определял именно Айомми. После прошлогоднего прощального концерта Black Sabbath «Back to the Beginning» (см. “Ъ” от 23 июля 2025 года) и смерти Оззи Осборна индустрия сконцентрировала внимание на наследии певца. А альбом «From the Dark» — это своевременный портрет гитариста, на котором в Black Sabbath все держалось, считает Игорь Гаврилов.
Главным оружием Тони Айомми всегда был рифф — короткая, повторяющаяся, гипнотическая музыкальная фраза, способная заменить целую оркестровую партитуру. Пониженный строй, густой перегруженный звук, тритоны, блюзовые интонации и зловещие паузы превратились в основу языка, на котором впоследствии заговорили дум-, стоунер- и многие другие «металлы». Восемь композиций «From the Dark» построены прежде всего вокруг риффов — то медленных и давящих, то стремительных, с характерным металлическим скрежетом.
Открывающая «Over the Violent Sun» сразу предъявляет фирменную тяжесть Black Sabbath, «Black Times» усугубляет мрачную атмосферу, а «World Alone» напоминает, что Тони Айомми — это не только похоронные марши, но и энергичный, скачущий во весь опор heavy metal.
Это не отменяет лирических красок в гитарных партиях, а это одна из определяющих черт большого гитариста. В «Beyond the Dead» появляются оркестровые краски, а в «Stormwatcher» — размеренная эпическая поступь риффа соседствует с заливистым красочным соло. «From the Dark» полон узнаваемых хардроковых клише, но они совершенно не раздражают. Об этом позаботился продюсер Майк Эксетер, обеспечивший плотный саунд без излишеств.
Тони Айомми отказался от принципа, на котором строился его самый известный сольный альбом — «Iommi» (2000). Тогда в студии работала целая плеяда приглашенных вокалистов — от Оззи Осборна и Билли Айдола до Дэйва Грола и Билли Коргана. Теперь все песни исполняет один человек — норвежец Йорн Ланде, известный по группе Masterplan и собственной сольной карьере.
Ланде не просто поет, но и выступает соавтором всего материала. Его мощный, театральный голос принадлежит традиции классического хард-рока и пауэр-метала. Вокальная гибкость Ланде позволила Тони Айомми «пройтись» по всем эпохам Black Sabbath, каждая из которых связана с именем вокалиста. Ланде умеет быть и Оззи Осборном, и Иэном Гилланом, и Ронни Джеймсом Дио. При этом певец регулярно подмешивает в вокал и собственную краску — легкую клокочущую хрипотцу.
Айомми не устраивает парад знаменитостей и не пытается привлечь слушателей неожиданными дуэтами. Вместо этого он собрал настоящую группу. Это бас-гитаристка Бекки Болдуин, барабанщик Карл Бразил и постоянный вокалист Йорн Ланде. Они обеспечивают музыке внутреннее единство.
Исключение сделано для старого друга Айомми — Брайана Мэя из Queen, он играет соло в «Death Wake».
Любопытно услышать рядом двух гитаристов, чьи манеры находятся на противоположных концах рок-спектра и при этом стали самостоятельными торговыми марками.
Тексты (за них отвечал Ланде) продолжают традицию Black Sabbath с ее апокалиптическими образами, страхом смерти, ощущением надвигающейся катастрофы. Эти темы можно счесть жанровыми штампами, но в исполнении музыканта, которому почти 80, они приобретают дополнительный смысл. Особенно это заметно в завершающей семиминутной «Legacy».
Само ее название — «Наследие» — заставляет воспринимать песню как размышление о том, что останется после автора. Здесь есть и акустический эпизод, и привычные тяжелые гитарные всплески, и редкое для альбома ощущение пространства. Тони Айомми не относится к категории классиков, пытающихся каждый раз изобрести музыкальный язык заново. После смерти Оззи Осборна Black Sabbath окончательно стала историей. Но Тони Айомми дар своей гитарной речи пока не потерял.