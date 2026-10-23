Лидера эквадорской оппозиции арестовали по обвинению в отмывании денег

В Генпрокуратуре заявили, что с мая по август 2023 года предвыборный штаб Луисы Гонсалес якобы использовал сеть подставных компаний и организаций, через которую было переведено $500 тыс. на оплату рекламы перед выборами. Средства, по мнению прокуратуры, распределялись без раскрытия их источника и личностей тех людей, которые их пожертвовали. Законы Эквадора запрещают анонимную финансовую помощь предвыборным кампаниям. В рамках этого дела арестована ближайшая помощница Гонсалес Эстефания Молина Фрейре, ведется проверка в отношении еще пятерых человек.