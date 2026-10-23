Лидера эквадорской оппозиции арестовали по обвинению в отмывании денег
В Эквадоре арестована Луиса Гонсалес, ключевой деятель левой оппозиции и главный политический соперник действующего президента страны Даниэля Нобоа. Как сообщает Reuters, генеральная прокуратура начала в отношении ее расследование о незаконном финансировании и нарушении правил расходования средств в ходе предвыборной кампании 2023 года.
Луиса Гонсалес — секретарь по международным делам левой партии «Гражданская революция». Она дважды участвовала в президентских выборах против Даниэля Нобоа — в 2023 и 2025 годах, но проигрывала ему во втором туре.
Перед арестом госпожа Гонсалес опубликовала в соцсети X сообщение, назвав предъявленные ей обвинения «абсурдными» и призвав соратников сохранять единство в борьбе за свободу и демократию в Эквадоре.
В Генпрокуратуре заявили, что с мая по август 2023 года предвыборный штаб Луисы Гонсалес якобы использовал сеть подставных компаний и организаций, через которую было переведено $500 тыс. на оплату рекламы перед выборами. Средства, по мнению прокуратуры, распределялись без раскрытия их источника и личностей тех людей, которые их пожертвовали. Законы Эквадора запрещают анонимную финансовую помощь предвыборным кампаниям. В рамках этого дела арестована ближайшая помощница Гонсалес Эстефания Молина Фрейре, ведется проверка в отношении еще пятерых человек.