«Воспользоваться ИИ-агентами смогут не все»

ИИ-агенты грозят увеличить разрыв между богатыми и бедными. В сентябре пользователи умных систем получили два новых инструмента: запущен помощник Muse от корпорации Марка Цукерберга и Dots от OpenAI, создателей ChatGPT. Первый может бронировать поездки, заполнять формы, делать покупки через поддерживаемые кассы и вести долгосрочные цели. У агента есть своя почта, ему можно написать в WhatsApp, и к нему, кстати, подключается то самое нашумевшее карманное устройство Muse Charm. Платная версия адаптирована для бизнеса.