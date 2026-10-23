«Воспользоваться ИИ-агентами смогут не все»
Яна Лубнина — о проблемах для пользователей
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ИИ-агенты грозят увеличить разрыв между богатыми и бедными. В сентябре пользователи умных систем получили два новых инструмента: запущен помощник Muse от корпорации Марка Цукерберга и Dots от OpenAI, создателей ChatGPT. Первый может бронировать поездки, заполнять формы, делать покупки через поддерживаемые кассы и вести долгосрочные цели. У агента есть своя почта, ему можно написать в WhatsApp, и к нему, кстати, подключается то самое нашумевшее карманное устройство Muse Charm. Платная версия адаптирована для бизнеса.
Dots тоже решает множество задач. К системе можно подключить 4 тыс. приложений и для повседневной жизни и для работы. Например, Dots способен следить за Slack и готовить правки к проектам. Миллионы людей уже тестируют эти сервисы. Но воспользоваться ими смогут не все, пишет Rest of World.
Во-первых, проблема в языке. Агенты работают на больших языковых моделях, а те хуже справляются со многими неанглийскими языками. И дело даже не в сложности обучения, а скорее в культурных особенностях: смысл часто зависит от семьи, общины и неформальных связей, и без этого агент навязывает западные привычки.
В-вторых, сеть не везде выдержит нагрузку. Аналитики Cisco подсчитали, что агент создает на 450% больше трафика, чем человек. Для стран со слабым покрытием, вроде Нигера или Конго, это непосильно.
Отсюда вытекает и третья проблема — доступ в интернет и цены. По данным Международного союза электросвязи (при ООН) в 2025 году интернетом пользовались лишь 36% африканцев против 92% европейцев. Да и платить за подписки могут не все (расширенная версия Dots стоит от $100 в месяц).
Наконец, бизнес тоже может оказаться не готов. Чтобы бот мог что-то купить, у условного торговца овощами на рынке должны быть онлайн-витрина, учет остатков и прием платежей, а это требует инвестиций и навыков. Так что одним ИИ-помощники освободят время и решат рутинные задачи, а другим — покажутся неподъемной роскошью или совершенно бесполезным приобретением.