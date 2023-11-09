МИД назвал недопустимо долгим срок согласования эвакуации россиян из Газы

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что израильская сторона не приводит причины, по которым одобрение эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не получено. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви ранее сказал, что согласование может занять до двух недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«И мы были по-настоящему шокированы, услышав вчера заявления посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может понадобиться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая»,— cказала госпожа Захарова на брифинге.

По ее словам, последние четыре дня российское посольство в Израиле получает «заверения и обещания израильской стороны о том, что это разрешение будет выдано завтра». Она отметила, что МЧС, Минтранс, Росавиация и посольство «круглосуточно готовили все необходимое» для эвакуации россиян.

«Сейчас уже достаточно длительное время все упирается только в позицию израильской стороны. Мы надеемся, что все эти сложности, причины которых нам не объяснили, будут устранены и преодолены»,— добавила Мария Захарова.

Тем временем представитель палестинского движения «Хамас» в Ливане Усама Хамдан заявил газете El Mundo, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение об освобождении заложников с двойным гражданством. О каком именно гражданстве идет речь, он не уточнил.

Иностранцы могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. По данным на конец октября, эвакуацию ожидает более 500 россиян. Представители «Хамаса» утверждали, что списки на эвакуацию через КПП согласовывают США и Израиль, а затем эвакуируемые отправляются в Египет.

Подробнее об эвакуации — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Лусине Баласян