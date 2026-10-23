Московские аэропорты возобновили работу
Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейс по согласованию. Ограничения на работу аэропортов Жуковский в Раменском и Шереметьево сняты, сообщили Росавиация и пресс-службы аэропортов.
Самая сложная ситуация была в Шереметьево — из-за сигнала «Воздушная тревога» пассажиров эвакуировали в укрытия. Сейчас, как сообщили в пресс-службе, эвакуированные покидают укрытия, входы в терминалы открыты.
С 13:33 мск до момента написания материала, согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина в «Макс», силы ПВО сбили и перехватили 17 беспилотников. Более 340 рейсов, согласно данным онлайн-табло аэропортов, задержаны или отменены.