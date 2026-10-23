Более 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие аэропорты
Более 20 самолетов, летевших в Москву, перенаправили в аэропорты других городов, сообщили ТАСС в столичных авиагаванях. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространствах над Москвой.
Почти 20 самолетов, следовавших в Шереметьево, отправили на запасные аэродромы в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Баку и Минске. Два самолета из Нижнекамска и Самары вернулись в аэропорты вылета. Во Внуково не смогли приземлиться семь рейсов из Дубая, Тбилиси, Хургады, Санкт-Петербурга, Антальи и Нарьян-Мара. Еще один рейс из Благовещенска, следовавший в Домодедово, перенаправили на посадку в Екатеринбург.
Около 14:00 мск Росавиация объявила о временном закрытии всех четырех аэропортов столицы: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского. Около 16:50 мск они возобновили работу. В Шереметьево объявляли воздушную тревогу. Пассажиров эвакуировали в безопасные места. По данным онлайн-табло аэропортов, более 340 рейсов были задержаны или отменены.